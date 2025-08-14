Los Juegos Panamericanos Junior se desarrollan en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto y la nutrida delegación argentina, compuesta por 338 atletas (172 varones y 166 mujeres), buscará superar la sexta posición conseguida en la primera edición de Cali-Valle 2021. En esa oportunidad, los chicos sumaron 19 doradas, 22 plateadas y 32 de bronce para un total de 73 preseas. Hasta ahora, sumaron 34 medallas en total.

El ciclismo trajo las primeras alegrías para la delegación en ASU2025 con la medalla plateada de Julia Benedetti Venturella y la de bronce de Delfina Dibella Latorre, ambas en la disciplina de ruta contrarreloj individual.

Hasta el momento, las cuatro medallas doradas llegaron en la natación y la primera la consiguió Agostina Hein, quien está cumpliendo con todas las expectativas que había sobre ella en estos Juegos Panamericanos Junior: primero se impuso en los 400 libre y sumó doblete con la victoria en los 400 medley.

Además, Hein, quien participó de los Juegos Olímpicos de París 2024, integró el equipo del relevo libre femenino 4x100 que ganó la medalla de bronce junto con Cecilia Dieleke, Magdalena Portela Walter, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna y Malena Santillán. Como si todo eso fuera poco, también brindó su aporte para alzarse con la medalla plateada en el relevo 4x100 libre mixto junto con Portela, Gauna, Matías Chaillou, Matías Santiso y Ulises Saravia Peláez.

Ulises Saravia le dio la tercera dorada a la Argentina, en la final de los 100 metros de espalda masculino, con un tiempo de 53.89 (récord panamericano junior) y consiguió además la clasificación a los Juegos Panamericanos 2027.

Malena Santillán, en tanto, también se sumó con una dorada en los 200 metros espalda que incluso vino acompañada de un récord sudamericano de 2:10.36, superando así la anterior marca de la brasileña Fernanda de Goeij de 2:11.95 en 2019.

Todas las medallas argentinas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025

Medallas doradas (4)

· Agostina Hein - Natación - 400 metros libres femenino

· Agostina Hein - Natación - 400 metros medley femenino

· Malena Santillán - Natación - 200 metros espalda (récord sudamericano)

· Ulises Saravia - Natación - 100 metros espalda (récord panamericano junior)

Medallas plateadas (18)

· Julieta Benedetti Venturella - Ciclismo Ruta -Contrarreloj individual femenino

· Lucía Miralles - Ciclismo Mountain Bike - Cross-Country femenino

· Nicolás Reynoso - Ciclismo Mountain Bike - Cross-Country masculino

· Manuel Turone - Ciclismo BMX Freestyle

· Santiago Gruñeiro, Mateo Duque, Agustín Ferrari y Ramiro Videla - Ciclismo pista - persecución por equipos

· Guadalupe Díaz, Valentina Méndez y Valentina Luna - Ciclismo pista - velocidad por equipos

· Julieta Benedetti - Ciclismo pista - Omnium

· Agustín Annese, Fernando Álvarez, Marcos Rojas y Martín Mansilla - Remo - Cuatro sin timonel masculino

· Santino Menin - Remo - Un Par de Remos Cortos Masculino

· Joaquín Cisneros - Tiro - Trap masculino

· Agostina Hein, Magdalena Portela Walter, Lucía Gauna, Matías Chaillou, Matías Santiso y Ulises Saravia Peláez - Natación - 4x100 relevo estilo libre mixto

· Ulises Cazau - Natación - 100 metros mariposa

· Cecilia Dieleke - Natación - 100 metros espalda

· Ulises Saravia, Dante Nichola Rho, Agostina Hein y Lucía Gauna - Natación - 4 x 100m relevo combinado mixto

· Magdalena Portela - Natación - 400 metros medley femenino

· Hein, Gauna, Portela y Santillán - Natación - 4x200 relevo libre femenino

· Catalina Borrelli - Esgrima - Sable individual femenino

· Segundo Portabales - Squash- Individual masculino

Medallas de bronce (12)

· Delfina Dibella Latorre - Ciclismo Ruta - Contrarreloj individual femenino

· Alejo Betique - Ciclismo Pista - Velocidad

· Josefina Mella - Tiro - Pistola 10m aire femenino

· Josefina Mella - Tiro - Tiro Deportivo

· Alma Pueyo - Tiro con Arco - Recurvo Individual Femenino

· Esteban Silva - Tiro con Arco - Recurvo Individual Masculino

· Cecilia Dieleke, Magdalena Portela Walter, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna, Agostina Hein, Malena Santillán - Natación - 4x100 Relevo estilo libre femenino

· Cecilia Dieleke - Natación - 200 metros espalda

· Matías Santiso - Natación - 200 metros libres

· Alem Yuma - Judo - -81kg masculino

· Morena Domínguez - Skateboarding - Street femenino

· Tomás Roberti y Tobías Weise Gontier - Gimnasia en trampolín sincronizado masculino