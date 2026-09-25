La delegación argentina tuvo una destacada jornada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y cerró el día de competencia con un total 240 medallas, producto de 65 oros, 68 platas y 107 bronces.

De esta manera, el conjunto nacional se ubica segundo en el medallero general, solo por detrás de Brasil, según se informó. La delegación brasileña acumula 263 preseas: 106 doradas, 85 plateadas y 72 de bronce.

Este jueves 24 de septiembre, Argentina se hizo de 11 medallas doradas, nueve platas y 11 bronces. El Canotaje y el Racquetball fueron las dos disciplinas con mejor desempeño para la delegación.

En Atletismo 5000 metros, Micaela Levaggi consiguió el primer oro del día para la delegación. Luego, en Canotaje slalom C1 Slalom Paralelo, Manuel Tripano se hizo de la presea dorada.

Horas más tarde, María José Vargas conseguiría el podio en Raacquetball femenino. Y en dupla, nuevamente Vargas junto a Valeria Centellas alcanzaría el oro en la misma disciplina.

En Paleta goma trinquete, la dupla femenina compuesta por María Lis García Calderón y Cynthia Pinto obtendría la medalla dorada. Luego, nuevamente en Racquetball, se impondría la dupla mixta de Diego García y Natalia Méndez.

En Atletismo 4x400 posta mixta, se impuso el equipo argentino compuesto por Florencia Lamboglia, MEgan Powell, Elián LArregina y Agustín Pinti. En Paleta goma trinquete, esta vez sería la dupla masculina Facundo Andreassen - Alfredo Villegas la que conquistaría el oro.

Por otra parte, el equipo masculino de canotaje velocidad K4 500 y su equivalente en femenino, en la misma categoría, sumarían dos nuevas medallas. Finalmente, la dupla masculina en Canotaje Velocidad C2 500 ganaría la última presea del día.

Los oros argentinos del 23 de septiembre

El día comenzó con la coronación de la dupla masculino en ciclismo pista prueba Madison. Rubén Ramos y Marcos Méndez se quedaron con la medalla dorada.

Más tarde, la dupla masculina de Tenis de Mesa, compuesta por Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo, alcanzó la presea dorada. Horas más tarde, Cifuentes repetiría el hito a nivel individual, ante su compatriota Santiago Lorenzo, que obtuvo la plateada.

Por otro lado, José Luis Acuña ganó el oro en Taekwondo categoría 58 a 68 kg. Micaela Levaggi hizo lo propio en atletismo 1500 metros y Alejo Suter se consagró en Escalada deportiva boulder

El desempeño del 22 de septiembre

La delegación argentina cosechó dos medallas de oro en hockey sobre césped masculino y femenino. En tanto, se hizo con dos platas y cinco bronces en la misma jornada.

La selección argentina masculina de hockey sobre césped, Los Leones, se consagró pentacampeona continental tras vencer por 3 a 1 a los "Diablos" de Chile en la final de los XII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El equipo dirigido por Juan Manuel Vivaldi se impuso con goles de Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini.

Las Leonas golearon a Chile y ganaron el oro en los Juegos Suramericanos 2026

Por su parte, Las Leonas también vencieron a Chile en la final, por 5 a 0, y alcanzaron la cuarta medalla dorada en la disciplina desde que compiten en 2006.

Los goles los convirtieron Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y Lourdes Pishton (x2). De esta manera, obtuvieron un nuevo oro y recuperaron el trono que habían perdido en 2022, justamente ante Chile.

La buena jornada argentina del 20 de septiembre

En cuanto a los oros del domingo, el primero vino de la mano de Alexis Eberhardt, quien obtuvo el primer lugar en Tiro 50m rifle tres posiciones. Por otro lado, Lucía Falasca también consiguió la presea dorada en Vela ILCA 6.

En Wakeboard, la fanadora del oro fue Eugenia de Armas, quien es tricampeona mundial. Lo hizo con una puntuación de 90,33. Por su parte, Ulf Ditsch se quedó con el oro en la versión masculina de la disciplina.

En Esquí náutico salto, Tobías Giorgis se encargó de conseguir una nueva presea para Argentina. La gran alegría de la jornada, a nivel colectivo, la dio el equipo femenino de balonmano, la "Garra", que empató 25 a 25 con Paraguay en la última fecha y se consagró campeón.

Por otro lado, Fernanda Russo volvió a quedar en primer lugar en la prueba de 10m rifle de aire y consiguió el tricampeonato en los Juegos Suramericanos.

En cuanto a las medallas de plata, en la jornada del 17 se de septiembre se consiguieron un total de cinco. En primer lugar lo hizo el equipo femenino de cuatro remos largos sin timonel. Lo mismo obtuvo el equipo masculino en la misma disciplina, en ocho remos largos con timonel.

En ciclismo BMX Racing, Gonzalo Molina conquistó la presea plateada. En tanto, Lucas Hecker obtuvo el segundo lugar en bochas volo individual. Por último, el equipo femenino de pentatlón moderno, obtuvo la última medalla de plata.

En cuanto a los bronces, se sumaron un total de seis. En remo, el equipo doble masculino la obtuvo en remos largos sin timonel. En esgrima espada, lo hizo el equipo femenino. Por su parte, la boxeadora Delfina Aranciba obtuvo el bronce en 57 kg.

Y la última medalla de bronce también fue en boxeo pero masculino. En esa disciplina, Mateo Tavarone se impuso en categoría 70 kg.

Así fueron los oros del 16 de septiembre

En Sup masculino, Santino Basaldella volvió a imponerse, tras una jornada previa en la que también había conseguido el oro.

Por otro lado, en Pentatlón moderno femenino, la ganadora de la presea dorada fue Catalina Serio, de apenas 16 años. A su vez, en sup femenino, Juliette Duhaime volvió a ganar otro oro.

Más tarde, Mara Kucharski se consagró en tiro deportivo femenino. En esgrima sable, el equipo masculino también consiguió el primer lugar en el podio.

La últimas dos medallas vinieron por parte de Julieta Lucas, en gimnasia artística suelo; y por parte del equipo masculino en Esports Valorant.

Así fueron los oros del 15 de septiembre

El primero fue de Mateo Kalejman en ciclismo ruta contrarreloj individual. A su vez, Juliette Duhaime obtuvo la presea dorada en sup sprint femenino. En la versión masculina del sup sprint, se consagró Santino Basadella.

En patinaje artístico libre, el ganador fue Juan Segundo Rodríguez, y en tiro rifle de aire los medallistas fueron el equipo mixto integrado por Fernanda Russo y Julián Gutiérrez. Benjamín Gader ganó el séptimo oro, en patinaje velocidad.

En gimnasia artística salto, Emilia Acosta ganó la medalla mientras que en gimnasia artística barras asimétricas fue Julieta Lucas.

La deportista destacada de la jornada, en tanto, fue Malena Santillán en natación, donde rompió el récord del campeonato en 200 metros de espalda marcando un tiempo de 2:10.99. Y también en natación volvió a ganar Macarena Ceballos, esta vez en los 50 metros pecho.

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Así comenzó el camino argentino en los Juegos Suramericanos

El primer oro argentino llegó de la mano de Pascual Di Tella, quien se consagró campeón en sable individual masculino tras vencer en la final al venezolano Eliecer Romero por 15-12. Además, Juan Bacha completó el podio y obtuvo la medalla de bronce.

En natación, Macarena Ceballos ganó los 100 metros pecho con un tiempo de 1:06.80, mientras que Cecilia Dieleke compartió el primer puesto en los 50 metros espalda con la brasileña Etiene de Medeiros, ambas con un registro de 28.38 segundos. Andrea Berrino fue bronce en esa prueba.

La natación aportó además varias preseas para la delegación argentina. Martina Barbeito consiguió la medalla de plata en los 100 metros pecho, mientras que los equipos femenino y masculino de 4x200 metros estilo libre terminaron terceros. El conjunto femenino estuvo integrado por Delfina Dini, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán, y el masculino por Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia.

A su vez, Lucas Alba ganó el bronce en los 800 metros libres y también lo consiguió el equipo masculino de gimnasia artística.

Otra de las medallas argentinas llegó en aguas abiertas, donde Romina Imwinkelried consiguió el bronce en los 10 kilómetros.

Medallero de Argentina en los Juegos Suramericanos 2026:

Medallas de oro (65): Gimnasia artística (femenino 4), Patinaje artístico (masculino libre 1), Ciclismo de montaña (masculino cross-country 1), Ciclismo de ruta (masculino contrarreloj 1), Esports (EA Sports femenino 1), patinaje en velocidad (masculino 1), Esgrima (Foil maculino 1, Épée femenino 1 y sable masculino 1), Disparo (Rifle de aire mixto1), Stand Up Paddle (Sprint masculino y femenino 4) y Natación (7: 100 metros espalda femenino, 200mts espalda femenino, 50mts espalda femenino, 200mts pecho femenino, 100mts pecho femenino, 50mts pecho femenino y 4x100mts femenino); pentatlón moderno (femenino 1); tiro deportivo (femenino 1); Esgrima sable (equipo masculino 1); Gimnasia Artística Suelo (femenino 1); Esports Valorant (equipo masculino 1); equipo doble masculino de remo, peso ligero; prueba de 10m rifle de aire (femenino); Tiro 50m rifle tres posiciones masculino 1); Vela ILCA 6 (femenino 1); Wakeboard (masculino 1; femenino 1); Esquí naútico salto (masculino 1); Balonmano (femenino 1); Lucha grecorromana 77 kg masculino; Rugby 7 (femenino); Rugby 7 (masculino); Hockey masculino sobre césped; Hockey femenino sobre césped; Ciclismo pista prueba Madison (masculino); Tenis de mesa (dupla masculina); Tenis de mesa (individual masculino); Taekwondo (masculino categoría 58 a 68 kg); Atletismo 1500 m (Femenino); Escalada deportiva boulder (masculino); Atletismo 5000 m (femenino); CAnotaje Slalom c1 (Masculino); Racquetball individual (femenino); Racquetball dupla (femenino); Paleta goma trinquete dupla (femenino); Racquetball (dobles mixto); Posta mixta atletismo 4x400; Paleta Goma trinquete (dupla masculina); Canotaje velocidad 4k 500 (masculino); Canotaje velocidad k4 500 (equipo femenino y equipo masculino).

Medallas de plata (68): Tiro al arco (2); Gimnasia artística (2); Patinaje artístico (3); Atletismo (3); Bochas (1); Boxeo (4); Ciclismo BMX (1); Ciclismo pista (3); Equitación (2); Esports (1); Esgrima (2); Judo (3); Pentatlón moderno (2); Remo (3); Navegación (1); Tiro (2); Patinaje velocidad (2); SUP (2); Natación (8); Tenis de mesa (1); Taekwondo (2); Gimnasia de trampolín (3); Pesas (1); Voleibol (1); Esquí actuático (3); Lucha (1).

Medallas de bronce (107): Tiro al arco (1); Gimnasia artística (5); Patinaje Artístico (2); Bochas (3); Bádminton (1); Atletismo (3); Bochas (3); Eslalon en Canoa (2); Boxeo (5); Ciclismo BMX estilo libre (1); Ciclismo en ruta (2); Pista de ciclismo (7); Doma clásica ecuestre (1); Esports (1); Esgrima (4); Golf (2); Judo (5); Karate (1); Nado Aguas Abiertas (1); Gimnasia Rítimca (1); Remo (4); Navegación (4); Tiro (3); Patinaje (1); Patinaje velocidad (1); SUP (2); Natación (13); Triatlón (1); Esquí actuático (5); Lucha (3).