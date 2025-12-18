Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Licitaron la compra de materiales para renovar la iluminación del Puente Colgante

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 18° y la máxima sería de 32º, bajando a 25° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 83%, la presión de 1007.2 hPa, viento norte a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El viernes tendrá una mínima de 23° y una máxima de 34°. Estará mayormente despejado a lo largo de toda la jornada.

Para el sábado se esperan tormentas aisladas a lo largo de toda la jornada. La mínima será de 23º y una máxima de 29º.

Finalmente, el domingo tendrá cielo mayorlmente cubierto a lo largo de toda la jornada. La mínima será de 23º y una máxima de 31º.