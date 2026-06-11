Este jueves 11 de junio comenzó con cielo nublado, una temperatura de 12,6°C y elevada humedad en la capital provincial. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones y la temperatura alcanzará los 19°C durante la tarde, en una jornada marcada por la presencia constante de nubosidad.

La mañana arrancó con registros cercanos a los 11°C, humedad del 97%, viento del sector sur a 12 km/h y buena visibilidad. Según el SMN, el cielo permanecerá mayormente nublado durante las primeras horas del día y también durante la tarde.

Las probabilidades de precipitaciones se mantienen entre 0 y 10% durante la mañana y son nulas para el resto de la jornada, por lo que no se prevén lluvias ni fenómenos significativos.

En cuanto al viento, soplará desde el sur entre 13 y 22 km/h durante la mañana, disminuyendo su intensidad por la tarde y la noche, cuando rotará al este. Hacia el cierre del día, el cielo pasará de mayormente nublado a parcialmente nublado y la temperatura rondará los 15°C.

Las condiciones meteorológicas continúan mostrando estabilidad en la región, con temperaturas moderadas y sin sobresaltos climáticos para las próximas horas.

Pronóstico extendido

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, el viernes se presentará con condiciones similares, aunque con un descenso de la temperatura mínima. Se espera una marca de 7°C por la mañana y una máxima de 20°C durante la tarde.

Para el sábado se anticipa un ambiente algo más fresco, con temperaturas entre 8°C y 16°C. La nubosidad seguirá presente y no se esperan lluvias en la región.

El domingo llegará con el amanecer más frío del fin de semana. El SMN prevé una mínima de apenas 5°C y una máxima de 16°C, manteniendo el patrón de tiempo estable y seco que domina sobre el centro de la provincia.