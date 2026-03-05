La jornada de este jueves 5 de marzo comenzó en la ciudad de Santa Fe con cielo despejado y una temperatura de 20,6°C, según los registros actualizados a las 6 de la mañana. La humedad es elevada, con 91%, mientras que el viento sopla desde el sur a 13 km/h y la visibilidad alcanza los 12 kilómetros.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá condiciones cambiantes a lo largo del día. Durante la mañana el cielo estará nublado, con una temperatura cercana a los 23°C y baja probabilidad de precipitaciones.

Foto: Fernando Nicola

Hacia la tarde, cuando se espera la temperatura máxima de 31°C, podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidades que oscilan entre 10% y 40%. En ese período el viento soplará del este entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá nuevamente hasta los 23°C. El viento rotará hacia el sudeste, con velocidades similares y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

En cuanto al ciclo solar, el amanecer fue a las 6:56 y el atardecer está previsto para las 19:33.

Pronóstico extendido

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa días con nubosidad variable y temperaturas templadas a cálidas durante el fin de semana.

Viernes: mínima de 18°C y máxima de 25°C, con condiciones algo más templadas respecto al jueves.

Sábado: mínima de 20°C y máxima de 27°C, con tiempo estable y temperaturas moderadas.