Pronóstico
Jueves inestable en Santa Fe: nubes, calor y chances de lluvias por la tarde
El SMN prevé una jornada mayormente nublada en la ciudad de Santa Fe, con máxima cercana a 31°C y probabilidad de lluvias aisladas. Hacia la noche, el viento rota al sudeste y podrían llegar ráfagas de 42 a 50 km/h.
La jornada de este jueves 5 de marzo comenzó en la ciudad de Santa Fe con cielo despejado y una temperatura de 20,6°C, según los registros actualizados a las 6 de la mañana. La humedad es elevada, con 91%, mientras que el viento sopla desde el sur a 13 km/h y la visibilidad alcanza los 12 kilómetros.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá condiciones cambiantes a lo largo del día. Durante la mañana el cielo estará nublado, con una temperatura cercana a los 23°C y baja probabilidad de precipitaciones.
Foto: Fernando Nicola
Hacia la tarde, cuando se espera la temperatura máxima de 31°C, podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidades que oscilan entre 10% y 40%. En ese período el viento soplará del este entre 13 y 22 km/h.
Por la noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá nuevamente hasta los 23°C. El viento rotará hacia el sudeste, con velocidades similares y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
En cuanto al ciclo solar, el amanecer fue a las 6:56 y el atardecer está previsto para las 19:33.
Pronóstico extendido
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa días con nubosidad variable y temperaturas templadas a cálidas durante el fin de semana.
Viernes: mínima de 18°C y máxima de 25°C, con condiciones algo más templadas respecto al jueves.
Sábado: mínima de 20°C y máxima de 27°C, con tiempo estable y temperaturas moderadas.