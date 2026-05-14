El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable en la capital santafesina, con temperaturas agradables por la tarde y sin probabilidad de lluvias. El fin de semana tendrá variaciones térmicas y un marcado descenso para el domingo.

La ciudad de Santa Fe amaneció este jueves 14 de mayo con una temperatura de 10,1°C, cielo parcialmente nublado y viento del sudeste, en una jornada que se perfila estable y sin precipitaciones, de acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional. La máxima prevista alcanzará los 19°C, en un contexto de humedad elevada y buenas condiciones de visibilidad.

Durante las primeras horas del día, el termómetro se mantendrá cerca de los 9°C, con nubosidad parcial y viento leve del sector este entre 7 y 12 km/h. Hacia la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 19°C, acompañada por viento del sudeste con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

Puede interesarte

Para la noche se espera una mejora en las condiciones, con cielo despejado, una temperatura cercana a los 14°C y viento leve del noreste. En todas las franjas horarias, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%, por lo que no se prevén lluvias para la capital provincial.

La humedad ronda el 73%, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1016.1 hPa. La visibilidad alcanza los 12 kilómetros, favoreciendo una jornada con buenas condiciones para circular tanto en la ciudad como en rutas de la región.

Además, el sol saldrá a las 7.43 y se pondrá a las 18.15, marcando jornadas cada vez más cortas en pleno avance del otoño.

Pronóstico extendido

El viernes se mantendrán las condiciones estables, con una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 21°C. Será el día más templado del fin de semana, con ambiente agradable durante la tarde.

Para el sábado, el pronóstico indica un leve aumento de la nubosidad y temperaturas entre los 13°C y 19°C. Aunque no se esperan lluvias, el ambiente comenzará a mostrar un cambio en la circulación del aire.

En tanto, el domingo llegará con un descenso térmico más marcado. La mínima será de 9°C y la máxima apenas alcanzará los 13°C, consolidando un cierre de fin de semana más frío en la región.