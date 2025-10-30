El pequeño era jugador de básquet infantil en el club Argentino de Quilmes donde había concluído el entrenamiento y jugaba con sus amigos cuando cayó un arco de handball y recibió el impacto en la cabeza, a la vez que el cráneo también alcanzó el suelo.

Ante la urgencia, el menor fue ingresado en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes con un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio, cuando lo estabilizaron, fue trasladado al hospital del El Cruce de Florencio Varela.

El incidente ocurrió cuando uno de los niños se trepó al mencionado objeto que, al no encontrarse amurado al suelo, se deslizó y derivó en el trágico accidente.

Según se conoció en las últimas horas, la familia del estudiante del colegio Nazaret de Quilmes pide una cadena de oración ya que el pequeño está con muerte cerebral. Asimismo, el pequeño debió ser sometido a una cirugía de urgencia.