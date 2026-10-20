Un adolescente de 16 años fue detenido en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, acusado de haber matado a otro menor durante un partido de fútbol en una plaza de la zona. El hecho ocurrió este 20 de octubre de 2026, cuando personal de la Comisaría Vecinal 12B de la Policía de la Ciudad acudió a la calle Condarco al 5200 tras recibir un aviso sobre un joven herido de bala.

Al llegar al lugar, los efectivos solicitaron la presencia del SAME, cuyos profesionales constataron el fallecimiento de la víctima, identificada como Enzo Patricio Vargas. Según los primeros testimonios recabados por los investigadores, los menores se encontraban jugando al fútbol cuando uno de ellos extrajo un arma de fuego que, según las primeras hipótesis, se habría disparado de manera accidental.

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El arma utilizada en el episodio fue secuestrada por las autoridades. Por su parte, el imputado fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Nacional de Menores N°1, a cargo del doctor Von Leers.

La víctima integraba la murga Los Fantoches de Villa Urquiza, institución que despidió al joven a través de sus redes sociales: