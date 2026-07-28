La convivencia dentro de Gran Hermano: Generación Dorada alcanzó un nuevo pico de tensión tras un enfrentamiento verbal entre Sol Abraham y Charlotte Caniggia que dejó al descubierto las fracturas internas del reality. El cruce se produjo durante una dinámica que sacó a la luz viejas rencillas y dio pie a un intercambio lleno de acusaciones, insultos y reproches que, lejos de calmarse, fue escalando con cada intervención.

El episodio comenzó cuando la hija de Mariana Nannis, tomó partido en defensa de Sebastián Cola, uno de sus principales aliados en la casa. Charlotte no dudó en apuntar directamente contra Sol Abraham, a quien señaló como la responsable de buscar conflictos y jugar sucio en la competencia. La escalada verbal se alimentó de referencias a episodios anteriores del programa y de la inclusión de otros participantes en la polémica.

La propia Charlotte fue la encargada de iniciar el enfrentamiento al reprocharle a Sol su comportamiento dentro del juego y la acusó de tener una estrategia basada en perjudicar a otros participantes: "La única que quiere ensuciar a gente sos vos, Sol, porque jugás sucio“.

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El nivel de agresividad del intercambio fue escalando rápidamente. Charlotte sumó a la discusión a otros nombres de la casa, como Cinzia y Ema, y recordó episodios en los que, a su entender, Sol había intentado poner en evidencia o perjudicar a otros compañeros. Entre las acusaciones, mencionó la ocasión en la que Sol expuso a Manu, cuestionando la autenticidad de su dolor por la muerte de su perro: “El día que expusiste a Manu, que lloraba de mentira por su perro muerto, sos una forra, jugás sucio y ojalá que te vayas vos por sucia, por sucia de m..., porque jugás feo y sos mala persona”.

Fuerte cruce entre Charlotte y Sol



Charlotte: "Querés ensuciar a mi amigo (COLA AL 9009), cuando es lo más bueno que hay y no sé por qué lo atacan tanto, sos una forra que jugás sucio y ojalá que te vayas vos por mala persona"



Sol: "Me parecés una planta y me parecés una mujer… pic.twitter.com/uebhBO1r5O — tronk (@TronkOficial) July 27, 2026

Sol Abraham no tardó en responder con igual dureza. Devolvió las críticas a Charlotte con una serie de calificativos y argumentos centrados en la supuesta inseguridad de su rival y en la relación de Charlotte con el resto de las mujeres en la casa: “A mí, Charlotte, me parecés una planta, me parecés aparte una mujer muy insegura, muy insegura, que compite con las mujeres y qué coincidencia con mujeres lindas. Sos una insegura, sos una insegura, por algo decís que afuera tampoco tenés amigas”.

La discusión se desarrolló en una dinámica de acusaciones y descalificaciones personales, en la que ambas participantes buscaron exponer debilidades y cuestionar la autenticidad de la otra. Sol insistió en que, según su percepción, Charlotte mantenía una actitud conflictiva y buscaba evitar los problemas solo en apariencia: “Si buscamos tu nombre en el diccionario, aparece quilombo y bizarro, porque eso es lo que sos, quilombo, bizarro y grasa”.

Charlotte, por su parte, se defendió y apuntó contra la autenticidad y el carisma de Sol: “Yo soy transparente, nena, cosa que vos no sos. No sos transparente, no sos carismática y sos una fantasma, nena. Y ojalá te vayas por ensuciar a la gente, por sucia”.

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Sol remató la discusión reiterando los calificativos de “envidiosa” e “insegura” hacia Charlotte, y sugirió que buscara ayuda profesional: “Envidiosa, es una envidiosa, insegura. Andá al psicólogo, andá al psicólogo. Envidiosa, insegura”, insistió, sin bajarle el tenor a la discusión en ningún momento y abriendo uno de los capítulos más tensos en la actual edición de Gran Hermano.

El enfrentamiento entre ambas puso de manifiesto cómo la convivencia forzada y la competencia influyen en la aparición de tensiones. El episodio dejó en evidencia que el encierro, la exposición mediática y la presión por avanzar en la competencia pueden convertir cualquier diferencia en un desencadenante de peleas públicas y explosivas.