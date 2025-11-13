Se trata de Daniela Mamaní, de 31 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la vivienda que alquilaba. Las autoridades señalaron que sufrió una muerte traumática.

El cuerpo de Daniela Mamaní fue descubierto sin vida el martes por la mañana en una vivienda de barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy, y la Justicia investiga el hecho como un posible femicidio. Las circunstancias del caso llevaron a las autoridades a detener a la ex pareja de la mujer.

Horas después del hallazgo, los familiares confirmaron la identidad de la víctima, oriunda de Humahuaca y residente en la capital jujeña, desde hacía varios años. De acuerdo con los primeros relatos que trascendieron, entre la noche del lunes y la madrugada del martes, los vecinos de la calle Campero dieron aviso al 911 al oír gritos provenientes de la vivienda de la joven, ubicada a pocos metros de avenida El Éxodo.

Según reportaron, esta escena se habría desencadenado tras una fuerte discusión entre la víctima y el único sospechoso, al momento. En tanto, el hallazgo se produjo cerca de las 7 de la mañana, cuando el dueño del inquilinato donde residía Mamaní notó la puerta entreabierta de su departamento e ingresó. En el interior estaba el cuerpo sin vida de la joven. Los efectivos acudieron rápidamente al lugar y, tras la primera intervención, procedieron a la detención de la ex pareja de la víctima, un hombre de 36 años, quien quedó a disposición de la Justicia de Jujuy.

Los familiares contaron que la mujer, de 31 años, era enfermera de profesión pero no ejercía. Una prima de la mujer escribió a través de redes sociales: “Otra más de nosotras. Hoy nos arrebataron a Daniela, mi prima… una mujer llena de vida, con sueños, con una sonrisa que iluminaba a todos”, escribió. “Se fue de una forma que jamás debió pasar, por culpa de un hombre que no quiso verla libre, que no soportó verla viva. Duele, Daniela. Duele hasta el alma. Duele la injusticia, el miedo, la impotencia”.

“Tu nombre no se olvida. Tu historia no se borra. Por Daniela, por vos, por todas… ¡Ni una menos!”, concluyó el mensaje.

“Me acabo de enterar porque mi tía de Humahuaca me avisó. Daniela falleció, no puedo creer. Yo trabajo acá cerca, en la misma calle. Dicen que la mató el novio. Quiero que se haga justicia. Mi sobrina era muy trabajadora, buena gente, cuidaba a su papá que ahora queda solo. No conocía al novio. Ahora su papá la está esperando y no sabemos qué decirle”, declaró una de las tías en diálogo con Todo Jujuy.

De acuerdo a información de TodoJujuy, la Policía de la provincia recibió al menos dos llamados al 911 en la noche del lunes. Uno de ellos fue realizado por un estudiante vecino de la víctima, quien advirtió que una mujer pedía auxilio a los gritos. Un patrullero acudió al inmueble, pero los efectivos manifestaron no poder ingresar sin una orden judicial y, al no encontrarse el dueño del inquilinato, —quien podría autorizar el acceso— optaron por retirarse del lugar.

El esclarecimiento de las causas del fallecimiento avanzó durante las primeras horas de la investigación, cuando las autoridades judiciales confirmaron que se trató de una muerte traumática. La confirmación de este dato orientó a los investigadores hacia la hipótesis de un hecho violento.