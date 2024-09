Luego de participar en la entrega de los premios Martín Fierro el lunes 9 de septiembre en el hotel Hilton la ex participante de Gran Hermano armó las valijas y voló rumbo a Estados Unidos para ser parte de un topísimo desfile en Nueva York con diseñadores internacionales.

Y si bien algunos estaban al tanto lo cierto es que Julieta Poggio sorprendió a sus seguidores cuando el miércoles 11 subió a sus redes sociales algunos videos y fotos de lo que fue su caminata por la pasarela en este evento de la moda organizado por la Federación Diseñadores de Latinoamérica (FDLA).

A fin de apostar a una proyección internacional en su carrera, la influencer se sumó al desfile fashionista y para su pasada lució un vestido colorido con estampas de ajíes rojos. Pero eso no fue lo llamativo de este modelo que exhibió en la gran ciudad americana.

El detalle innovador de esta prenda en particular, y que según cuentan los especialistas será tendencia esta próxima temporada, es la moldería ya que la creación de la línea de Eugenia Lemos (ex participante del Soñando por bailar) cuenta con la particularidad de tener dos formas de uso: corto o largo. ¿Y por qué no un rato y un rato?

FALDA GLOBO, DOS EN UNO Y CERRÓ LA PASADA

A fin de lucir y demostrar los dos estilos, Poggio entró a la pasarela con el vestido en falda globo, lo último en moda. Sin embargo, a mitad del recorrido la ex participante de GH desató el moño que llevaba en al cintura y lo que era una mini cayó hasta el piso transformándose en un vestido de alta costura, elegante y sofisticado.

“Estoy muy emocionada por este nuevo desafío”, expresó en su publicación que inmediatamente cosechó miles de likes y comentarios como “Sos la mejor”, “Te mereces todo”, ”¡Está divina Juli!”, “Ahora es internacional... ¡una diosa!”, “Es hermosa y le queda espectacular el vestido”.