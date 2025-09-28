"Patito Feo", la exitosa telenovela juvenil que se emitió en El Trece durante los años 2007 y 2008, ya estrenó su versión teatral con un elenco renovado y nuevo nombre: "Buscando a Patito Feo". La nueva historia, que se presenta en el Teatro Broadway de la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con el rol protagónico de Julieta Poggio, interpretando a Antonella Lamas Bernardi, papel que anteriormente tuvo Brenda Asnicar y que rechazó volver a encarnar en este proyecto.

Lo cierto es que esta propuesta renovada generó más polémica de la pensada: el rechazo de las protagonistas originales -Laura Esquivel como "Patito" y Brenda Asnicar como "Antonella"- obligó a la producción a elegir nuevas actrices. Cabe señalar que Esquivel explicó que ella ya había "largado" el personaje de Patito y no deseaba volver a interpretarlo, ya que sus aspiraciones artísticas actuales van en otra dirección.

Por su parte, Asnicar fue más enfática, alegando que no quería participar nuevamente en proyectos que promovieran el bullying o los disvalores, un tema que fue muy criticado en la serie original con la división entre "Divinas" y "Populares". Aunque les deseó éxito a las nuevas figuras, lanzó la frase polémica: "Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?".

No obstante, las protagonistas actuales -Julieta Poggio y Guadalupe Devoto- aseguraron que la historia presenta otras temáticas e intenta concientizar respecto del bullying, el uso de redes sociales y la mirada hacia el potro.

No puedo dejar de verlo, Juli Poggio es hipnotica 😍 ella nacio para estar arriba del escenario #BuscandoaPatito pic.twitter.com/9MDy6ctyMI — Natalıė🦋 (@Poggio_conP) September 27, 2025

De esta manera, la obra tuvo su debut con sus nuevas figuras y fue todo un éxito. Pero una de las particularidades más destacadas fue el despliegue de la ex Gran Hermano, que bailó y cantó superando ampliamente las expectativas del público. De hecho, muchos aseguran que destronó por completo a la vieja Antonella (Brenda) con una renovada versión de este personaje.