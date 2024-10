Julieta Poggio decidió acompañar a su hermana Lolo a una de las galas más importantes del Cantando: la eliminación. La joven ex participante de Gran Hermano no estuvo presente en el debut, pero prometió ir en algún momento para darle su apoyo.

Como si fuera poco, la joven confesó que no podía estar presente en el Cantando porque desde su trabajo no le daban permiso para faltar y acompañar a su hermana. Pero la semana pasada decidió darle una gran sorpresa que emocionó a Lolo.

La joven decidió enviarle un saludo que lo mostraron en vivo en la pantalla del programa de América en el que Julieta le habló directo a su hermana y le prometió que en la próxima gala estaría junto a ella sin importarle las consecuencias en su trabajo.

"Hola mi Lolis, mi hermanita menor, mi bebé. Te quiero desear lo mejor hoy, que la rompas toda como vos sabes hacerlo. Estoy segura de que va a ser así. Y mirá, la próxima que no me dejen faltar a mi laburo, hago que me despidan. Pero prometo estar ahí”, expresó.

LA CONFESIÓN DE JULIETA POGGIO

Ahora bien, hace algunas horas Julieta Poggio decidió asistir al Cantando para acompañar a su hermana Lolo. Lo que nunca esperó fue tener que saludar a Coti Romero, quien no le cae del todo bien, a pedido de la conductora del reality de canto.

Lejos de mostrarse molesta, Juli Poggio le pidió un abrazo a Coti Romero y lanzó: "Somos concuñadas ahora ¿no? Ah no, cuñadas. Nacho es como mi hermanito, por eso. Está todo muy bien, además los realities son los tuyo. Lo mejor". Y la rubia le agradeció.