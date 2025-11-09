Julieta Poggio disfruta de una travesía única por Tailandia y, en medio de su viaje, sumó una experiencia inolvidable: la visita a un santuario de elefantes. El recorrido la llevó a conocer de cerca la labor de espacios dedicados al rescate y la protección de estos animales en su entorno natural, alejada del turismo tradicional.

Las imágenes compartidas en sus redes sociales retratan el espíritu de la jornada. En una de ellas, Juli aparece con sombrero beige, un top tejido claro y un short animal print, sonriendo mientras acaricia a un elefante adulto que mastica hojas largas de caña. El paisaje natural, reforzado por la vegetación baja y una cerca de madera, acompaña la complicidad entre la influencer y el animal. Sobre la imagen, el mensaje “Holis” resume el entusiasmo del encuentro.

En la segunda imagen, Juli mantiene el mismo look y posa sentada junto a otro elefante, que extiende la trompa hacia la cámara con la boca abierta. Apoyando la mano en el lomo del animal, ambos exhiben una expresión de alegría y gestos espontáneos, como si reflejaran la misma emoción. La escena, enmarcada por la abundante vegetación y árboles altos, lleva el texto: “Salimos con la misma cara o no?”, acentuando la cercanía con la fauna local y el tono distendido del viaje.

Puede interesarte

A este recorrido se suman nuevas postales del santuario, donde se observa a Julieta con un conjunto de bikini beige y short animal print, interactuando directamente con elefantes adultos. En una de las escenas, extiende la mano hacia la trompa de un elefante bajo la sombra de los árboles, con la estructura del santuario detrás y la luz natural destacando el momento. Otra fotografía la muestra inmersa en el agua junto a un elefante, sosteniendo agua que sale de la trompa del animal, en un juego de confianza y alegría mutua. En otro registro, ambos se bañan en el río, con Julieta de pie junto al animal, su mano sobre la oreja y una amplia sonrisa, mientras el elefante levanta la trompa hacia el aire, enmarcados por el verde y la luz del ambiente.

La experiencia fue aún más allá de las postales: Julieta también se animó a darle de comer a uno de los elefantes y compartió el momento exacto en el que el animal, travieso, le devolvía la comida utilizando la trompa. El episodio se volvió uno de los favoritos entre sus seguidores, que celebraron tanto la espontaneidad de la influencer como la interacción respetuosa con la fauna. Así, la visita al santuario sumó una vivencia inolvidable al itinerario tailandés de Julieta, reflejando el valor de los encuentros auténticos y el descubrimiento de realidades que trascienden el turismo convencional.

Desde que llegó al sudeste asiático en sus historias de Instagram, mostró casi en tiempo real los pequeños lujos y sorpresas que marcaron sus días en tierras asiáticas, desde experiencias urbanas hasta escapadas en plena naturaleza.

La primera escala del itinerario fue Bangkok y, junto a su amiga y colega Dafne Iara, se sumergió en el corazón cultural de la ciudad. Juntas recorrieron el majestuoso Wat Arun, conocido como el Templo del Amanecer, símbolo indiscutido de Bangkok y parada obligada para turistas atentos a la historia y la arquitectura sagrada. Juli y Dafne posaron sonrientes ante la estructura monumental, capturando un momento compartido de amistad y fascinación.

La llegada al templo incluyó el cruce del río en ferry, una experiencia típica que conecta el muelle de Tha Tien y la zona de Wat Pho. Atenta a los códigos culturales y el respeto en sitios religiosos, Juli eligió para la ocasión un look íntegramente blanco: falda larga de tiro bajo, remera de manga corta, mini bag y gafas a juego, cuidando cada detalle para armonizar con la solemnidad del lugar y el entorno fotográfico.

Puede interesarte

El recorrido no se limitó a la capital. En sus publicaciones, la modelo compartió postales de su paso por Chiang Mai, ciudad del norte montañoso de Tailandia, famosa por la mística y el arte. Allí se la vio posar frente a una gran puerta de madera decorada con una ilustración de alas de mariposa en azul y violeta, salpicadas de flores que dotan a la escena de un aire de cuento. Adaptada al clima y fiel a su propio estilo, Juli lució un conjunto de top y short tiro bajo en tonos crema y rosado con estampado de mariposas y una cartera a juego, combinando perfectamente moda y comodidad en el contexto local.

En medio de su visita a la ciudad de Chiang Mai, Juli Poggio compartió el outfit que eligió para la ocasión (Instagram)

En la agenda de Julieta Poggio no faltó el contacto con la naturaleza y los animales: la visita al santuario de elefantes sumó una vivencia destacada al itinerario. Compartió postales en las que aparece sonriendo mientras acaricia a un elefante adulto y otra sentada junto a otro ejemplar, ambos reflejando espontaneidad y alegría. Además, se animó a darle de comer a uno de los elefantes, y registró el momento exacto en el que el animal, travieso, le devolvió la comida usando la trompa, una experiencia que fue celebrada por sus seguidores por su espontaneidad y respeto.