La ronda del "Family Day" no ha parado de dar sorpresas en el Cantando 2024. Este jueves fue el turno de Lolo Poggio, quien invitó a su hermana Julieta Poggio para vivir juntas una noche de emociones.



La ex Gran Hermano ya había asistido al estudio de América TV para bancar a su hermana, pero esta vez llegó para apoderarse de la pista e interpretar un tema de Bandana.



Su mamá emocionaba las aplaudía desde la tribuna, y tanto de como Lolo agradecieron por el acompañamiento familiar que han tenido desde que dieron sus primeros pasos en el mundo artístico. Con looks coloridos, mucho ritmo y baile, las hermanas acapararon toda la atención del Cantando 2024 y todo indica que al jurado le gustó, porque recibieron muy buena puntuación. De hecho, cuando le tocó el turno a Lowrdes de Bandana darles una devolución, se emocionó y les agradeció por el "resurgir" de la icónica banda.

La influencer vaticinó que su hermana Lolo, será la ganadora de esta temporada del reality de talentos, y además, adelantó que en caso de que eso ocurra, podría animarse a participar en la próxima edición del Bailando por América TV.

Julieta Poggio contó el verdadero motivo por el que no estará en la nueva edición de Gran Hermano.

Para nadie es secreto que Julieta Poggio es de las participantes de Gran Hermano que ganó mayor popularidad tras su paso por el famoso reality. La joven no ha parado de ser noticia desde entonces, y ha sido figura de importantes proyectos, incluyendo su propio musical para chicos. Días atrás, la influencer asistió al evento de la tapa de revista Caras, y se mostró con un espectacular look de brillos en plateado, y en un móvil con LAM contó el verdadero motivo por el que en esta nueva temporada no formará parte del panel de Gran Hermano. "Por ahora, en el verano no voy a estar... porque me voy con mi show 'Zoom' a Carlos Paz y Mar del Plata. Dos veces por semana en cada destino, enero y febrero. Así que después veremos si me sumo", comenzó diciendo Julieta Poggio.

Ante la consulta de Ángel de Brito sobre si existe la posibilidad de en los meses posteriores tener alguna participación especial en Gran Hermano, respondió: "Quizás después de verano si... Ahora me voy de viaje a Tailandia con Pampita, con Wanda, con Zaira y Stephanie Demner. Y después en diciembre tengo otro viajecito, estoy muy contenta con los viajes y todas las oportunidades que se me están dando", sostuvo.