Julia Mengolini contó a través de sus redes sociales que C5N había decidido despedirla y manifestó cómo la despidieron sus compañeros de trabajo.



Sin revelar muchos detalles sobre en qué términos se dio su despido, Julia le agradeció a quienes le hicieron saber que fue grato compartir con ella: "He recibido mucho afecto de parte de mis compañeros del canal y eso me llena el alma y los buenos momentos quedan para siempre como recuerdos felices, aún en un año durísimo…".

Julia Mengolini manifestó que los votantes de Javier Milei se expresan con odio, y su nombre se volvió tendencia en la red. Al ver que recibió una catarata de insultos, la periodista compartió un ácido descargo.

Mediante su cuenta de X, la fundadora de Futurock expresó: "A todos los que me hicieron TT ayer con sus insultos les digo: no hacen más que reafirmar mi hipótesis. Para sostener esta barbaridad de ajuste los van a tensar ideológicamente al mango. Les van a pedir que odies y se ve que uno de los blancos soy yo".

"Les diría que no se preocupen tanto por boludeces como la pauta que yo o quien sea deje de percibir. Si a mi no me preocupa, a ustedes tampoco debería. Lo importante es cuál de todas las medidas de ayer ajustan a la casta. Porque lo único ajustado hasta ahora es el pueblo", sentenció Julia Mengolini en alusión a los recortes que se anunciaron en las últimas horas.

Puede interesarte

"Les diría que se pongan a buscar argumentos para explicarle a los jubilados cómo carajo van a hacer ahora para comprar el pan. Cómo es que subiendo todos los precios y congelando los ingresos vamos a estar mejor. Les preguntaría quiénes son los verdaderos ganadores del ajuste. Les pediría que nos expliquen qué tiene que ver con el manual libertario eso de subirle retenciones a la industria y a todas las economías regionales menos a la soja… y si me vienen con esa extorsión del 15 mil % de inflación explíquenme esa cuenta con algo de rigor", planteó.

Por último, la abogada manifestó: "Este gobierno extremista es el triunfo de la casta más casta: la de los ricos de siempre haciéndose más ricos todavía a costa del hambre del pueblo. Te van a pedir que te pongas muy boludo para bancar esto: tan boludo que te vas a preocupar por la pauta que recibe Mengolini".