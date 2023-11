Julia Mengolini se hartó de Yanina Latorre y la llevará a la Justicia. La periodista aseguró que intentará ponerle un límite a la panelista por acusarla de "chorra" y "estafadora" en reiteradas oportunidades.

Al aire de Duro de Domar (C5N), la fundadora de Futurock expresó: "Yanina ya se pasó. Esta tirria que tenemos tiene unos cuantos años, me la vengo bancando desde hace un montón. Cada tanto contesto, pero mucho menos que ella, o a veces la dejo hablando sola porque no me resulta interesante el personaje ni lo que plantea. Es todo mentira y habla sin parar, no hay una conversación mínimamente interesante".

"Ya se pasó un poco. Acusarme de chorra y estafadora, es algo a lo que pienso ponerle un límite. Y esta discusión la voy a seguir en el ámbito que corresponda", sentenció Julia Mengolini.

"En Tribunales", acotó Pablo Duggan. "Seguramente sí. Porque ahora ya se pasó. A ella y al medio donde la dejan decir esta sarta de pavadas. Me parece que está zarpadísima", cerró la periodista.

De este modo, el periodista Duggan repudió los dichos de Yanina Latorre en contra de su compañera de trabajo: "Julia Mengolini no es ninguna chorra", sostuvo.

💬@pabloduggan repudió a Yanina Latorre: "Julia Mengolini no es ninguna chorra"



🐦 Opiná con #DuroDeDomar



📲 Sumate hasta las 23 hs. por @C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/EeC0XOKD9I — C5N (@C5N) November 28, 2023

Qué pasó entre Yanina Latorre y Julia Mengolini

Yanina Latorre y Julia Mengolini protagonizaron un feroz cruce en la red luego del ida y vuelta que tuvieron por sus diferencias ideológicas y políticas.

La primera en lanzar la piedra fue la fundadora de Futurock, quien mediante un filoso tuit disparó: "Yanina Latorre sos una terrible cornuda, mersa botinera. Yo me dedico a laburar y mal que te pese lo voy a seguir haciendo en defensa de los intereses populares. Tenerte de enemiga no llega a ser un honor pero es divertido. Seguí diciendo boludeces, no hacés mas que alentarme".

Al leer esto, la panelista de LAM (América TV) estalló y le respondió sin filtro: "Esto te grafica. Pautera. Soy cornuda y botinera pero no chorra ni estafadora ni defiendo sistemas por guita. Acá la única grasa sos vos".

Y siguió: "Como te calentaste, parda. Te salió la groncha agresiva de adentro. Le decís cornuda a una mina y le decís botinera. ¿Y vos que sos? Fracasada porrera".

No conforme, Yanina Latorre continuó despachándose contra Julia Mengolini: "Las defensoras de corruptos por guita cuando no tienen argumentos te insultan. Todo lo que quieras, Mengolini. Pero no debo guita, no estafo ni vivo de la pauta. Vos sos marginal, Mengolini. Seguí haciendo apología del porro y las embarazadas".

Explosiva, la esposa de Diego Latorre cerró su descargo: "Cucaracha, te hiciste famosa por garcharte a Fito Páez. Te llenó el otro de leche y te rajó. Y después fuiste a llorar a todos los programas de chimentos".

Puede interesarte

Previamente, al aire por Yanina 107.9 (El Observador 107.9), Latorre comenzó a replicar una nota de Exitoína delante del micrófono y dijo: "Esta chica Mengolini, que trabaja en C5N (Duro de Domar), estaba debatiendo sobre la propuesta de Javier Milei a Marina (Calabró) y dijo que yo también sería una buena opción para ser vocera, porque dijo 'Yanina estuvo festejando mucho que me voy a quedar sin trabajo'".

"A ver, yo no festejé... vos estás asumiendo que trabajás de oficialista y que te pagan nada más que para defender un gobierno y que te van a dejar de pagar. Yo quiero que la gente trabaje por talento, que cada uno trabaje porque se lo merece. No importa la ideología. De hecho, yo trabajo en un canal Massista, donde todos defienden a Massa y yo no me canso de decir lo que pienso. Yo quiero que seamos libres, y no que nos condicionen", le respondió la también panelista de LAM (América TV).

Además, la siguió acusando de defender al gobierno kirchnerista: "Vos sos pautera, Mengolini. Vos trabajás en una radio que solamente la sostiene la pauta oficial y lo que te pagan los suscriptores porque vos le cobrás a la gente para que te escuche. Una radio online. Me gustaría saber cómo a tu edad que sos joven, sin ningún éxito, sin ser conductora de nada, sin haber estado en la televisión ni haber ahorrado, no te hagas la pobre porque tenés una mansión de Bariloche y tu familia es gente bien y venís de otro tipo de educación".

"Ser kirchnerista es un negocio. Quisiera saber cómo tenés una radio, cómo pagás el edificio, porque con los 200 mil suscriptores y lo que te pagan no lo bancás. Yo te escuché muchas veces al aire pedir más pauta porque no alcanzaba", continuó.

Por otra parte, reveló cómo es su vida laboral y con las personas que está vinculada: "Y encima, hija mía de mi corazón bonito, el año pasado tuviste una denuncia porque te asociaste a otros dos kirchneristas estafadores, dueño de la cadena de hamburgueserías de Niro, que vos estás... vos dijiste que era una opereta y no es una opereta".

"Ustedes como son operadores, creen que cuando dan información real y certera, lo llamás opereta. Vos vas al boletín oficial, en una sociedad que se llama Somos Chamuyo SRL. Estás asociada a Nicolás Sánchez y Esteban Siderakis, que tienen denuncias por más de 150 millones de cheques de vueltos, sin fondos, estafadores, que le venden a la gente una hamburguesería que no tiene nada. Le obligan a comprarle a ellos las materias primas y después se funden. Vos estás ahí. ¿Cómo sos dueña de una radio online?", se preguntó Yanina.

Luego, también criticó al equipo que tiene en su programa radial en Futurock: "Me querés seguir pegando? Seguime pegando. Porque para vos estar bañada, depilada y ser rubia, quiere decir ser pelotuda. Porque vos sos de esas feministas que no se bañan, que hacen apología de porro embarazada... A mí me das pena. Me da pena la gente que se cree intelectual. En la vida hay que ser, no creerse, y no demostrarlo. A mí me da mucha lástima cómo te reís de las mujeres en tu programa. Me da mucha lástima con esas cuatro o cinco peronchas con las que trabajás, como se juntan y hablan todas pavadas".

Posteriormente, la chicaneó por su paso en LAM (América TV): "Me da mucha lástima que una persona en lugar de trabajar dignamente y merecerse la guita, solamente trabaje por propaganda política y solamente le paguen porque defiende un gobierno. Es digno de lástima. Pero cuando necesitaste y el único boludo que te contrató que te llamó para trabajar en la corpo, fue Ángel de Brito. Fuiste angelita, pero pasaste sin pena ni gloria porque no servís para nada".

"No metés un dato, no tenés información. Solo sabés recibir guita de pauta para defender un sistema y meterle miedo a la gente, nada más. Y para hablar todo el tiempo giladas. No tuviste un laburo que no fuera oficialista. No duraste en ningún lado y quiero que me muestres un éxito tuyo. No me rompas las pelotas", sostuvo.

Por otro lado, Yanina siguió leyendo sus declaraciones en la nota de Exitoína, y fue tajante: "Ojalá se queden sin trabajo las pauteras como vos, los que viven de la propaganda política. Pero otras personas no se van a quedar sin trabajo. Ustedes quieren instalar eso para que la gente tenga miedo".

"Te vuelvo a repetir. A Milei, 12 puntos le sacó a tu candidato Massa. La gente no se va a quedar sin trabajo. Dejen de meterle miedo a la gente. Van a sañar la economía que es lo que necesitamos, y dejar que regalen mi plata. Porque yo estoy podrida de pagar impuestos y que en vez de ir al lugar donde deben ir, vayan a tu bolsillo. No quiero más ñoquis. Quiero que la gente trabaje porque se lo merece, no como vos que no te merecés nada", argumentó.

Respecto a los dichos de Julia Mengolini, cuando dijo en tono de broma que Yanina Latorre merecía ser la vocera presidencial de Javier Milei, la conductora de Yanina 107.9 (El Observador 107.9), sentenció: "Lo único que me gustaría dar es la noticia de que las pauteras como vos desaparezcan de la faz de la tierra".