El romance entre Juliana Díaz y Maxi Giudici comenzó en la casa más famosa del país. Una vez afuera, los exparticipantes de Gran Hermano 2022 apostaron al amor y decidieron convivir. Sin embargo, en las últimas horas, comenzaron a circular rumores de crisis.

‘Tini’, al enterarse, no se quedó callada e hizo un tremendo descargo desde sus redes sociales. “Tengo una sensación rara. Estoy contenta y enojada a la vez. Contenta porque es mi primera fake news, una noticia falsa. Me acaban de llover mensajes preguntándome si Maxi y yo estamos separados. Mi amor, ¿estamos separados y no me avisaste?”, dijo bromeando la joven de Venado Tuerto.

Y aseguró: “Bueno, la respuesta es no, mi gente. Estamos separados de kilómetros porque él está en Córdoba con su familia. Fue a pasar el cumpleaños de su sobrina con su familia amada. Y yo estoy en Venado Tuerto porque tuve que venir a hacer trámites porque estoy por abrir un proyecto… que ya se van a enterar”.

“Así que nada, no sé qué carajo pasó o qué le está pasando a la gente. Pero mi negro y yo estamos mejor que nunca. De hecho, lo extraño un montón. Mi amor, te amo. ¡Te extraño! Así que Ángel De Brito, chequeame la info”, concluyó y de paso le tiró un palito al conductor de LAM.