En una revelación conmovedora durante su participación en el programa de Andy Kusnetzoff, la reconocida actriz Julieta Ortega compartió detalles desgarradores sobre cómo salvó la vida de su excuñada y cercana amiga, Ana Paula Dutil, en medio de una intensa crisis de depresión durante los primeros días de la pandemia.

Ortega, conocida por su papel en la exitosa serie "Un gallo para Esculapio", narró cómo su amistad con Dutil la llevó a estar atenta a las señales de alerta. Ana Paula Dutil, exesposa de Emanuel Ortega, había enfrentado un intento de suicidio, un evento traumático que impactó profundamente a ambas familias.

"Avancen al punto de encuentro los que alguna vez, de alguna manera, le salvaron la vida a alguien", fue la consigna planteada por Kusnetzoff en su programa, y Julieta Ortega, tras reflexionarlo, dio un paso al frente para compartir su experiencia.

"Esto lo contó Ana Paula, mi excuñada y una de mis más íntimas amigas...", comenzó Ortega, detallando el dramático momento que vivieron. Describió cómo su constante comunicación con Dutil durante aquellos días, alertó a Ortega sobre la ausencia de respuesta de Ana Paula en un momento crítico. La rápida acción de Ortega, involucrando a la policía y a su hermano Emanuel, fue crucial para salvar la vida de Dutil.

"Una mañana no contestaba, no contestaba. Llamé a mi hermano, le dije ´Ana Paula no contesta la puerta´, llamamos a la policía y le tiraron la puerta abajo. Se había tomado una bolsa llena de pastillas pero estaba con vida", compartió la actriz visiblemente emocionada.

Puede interesarte

Ortega explicó que, aunque la situación fue desgarradora y difícil de presenciar, fue un momento crucial para intervenir. "Me fui a mi casa y apenas llegué me llamó Emanuel para que fuera. Fue muy triste", recordó.

La actriz destacó la importancia de hablar abiertamente sobre la depresión y la salud mental, resaltando la necesidad de buscar ayuda profesional y de no desistir en apoyar a quienes atraviesan estas situaciones. Además, señaló el impacto positivo que tuvo en Ana Paula Dutil el proceso de encontrar la terapia y la medicación adecuada, evidenciando que actualmente se encuentra en un mejor estado y ha experimentado un cambio significativo en su perspectiva de vida.

"Es muy importante pedir ayuda y también hablar de estas cosas...", concluyó Ortega, subrayando la relevancia de eliminar el estigma y la vergüenza en torno a la salud mental, ofreciendo un mensaje de esperanza y apoyo a quienes enfrentan desafíos similares.