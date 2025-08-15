Una declaración de Julieta Poggio sobre el Vaticano se volvió viral en las redes sociales, y generó una enorme controversia entre quienes la apoyaron y los que la repudiaron.

“A mí me llaman mucho la atención la pobreza y la desigualdad” arrancó la actriz en diálogo con Mariano Iúdica.

Entonces se refirió a la Basílica de San Pedro “El Vaticano está lleno de oro y dinero, cuando la gente va a rezar ahí por los pobres”.

Hasta que fue a fondo con su razonamiento: “¿No se puede repartir todo ese dinero?“.

Aunque no solo se refirió a los monumentos de la humanidad que se conservan en Roma en su propuesta: “Romper las iglesias y que se termine el hambre mundial...“.

“Me llama mucho la atención, cómo hay tanta gente tan rica y tanta gente tan pobre”, concluyó Julieta Poggio.