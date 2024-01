Desde que se hizo conocida en la pasada edición argentina de Gran Hermano (Telefe), la vida amorosa de Julieta Poggio es tema de conversaciones. Casi siempre se la vincula con Marcos Ginocchio, campeón del reality show y muy compinche suyo del lado de adentro de la casa, o también con Fran Stoessel, hermano de Tini, de quien se la vio muy cerca en el último tiempo.

Sin embargo, y al margen de cualquiera de estos rumores, en Socios del Espectáculo (El Trece) dieron a conocer una nueva historia en torno al corazón de la actriz de Coqueluche, obra de José María Muscari. Y sería con un “campeón del mundo”, parte del plantel de la Selección Argentina de fútbol que ganó el último mundial, disputado en Qatar a fines de 2022.

“Yo tengo otro nombre para Juli y lo voy a decir. La vieron a ella en un boliche, fiesta privada, llegar, irse y, en el medio de la fiesta, estar a los besos con alguien…”, comenzó contando la periodista Nancy Duré, integrante del panel del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Habría estado con Thiago Almada, el jugador de fútbol”, agregó con algo de suspenso Duré previo a dar más detalles de este naciente vínculo. “Y es más, te digo algo: muchos pensaron que, quizás, era un touch y nada más, pero los amigos de él decían que estaban saliendo. Esto fue hace ya unas tres semanas, así que hay que ver cómo sigue la cosa”, contó.

Surgido en Vélez Sarsfield y además de ser pieza de recambio en la Selección que todavía dirige Lionel Scaloni, Almada tiene 22 años, juega de mediocampista ofensivo y actualmente es parte de la plantilla del Atlanta United. El equipo compite en la MLS, misma liga de Estados Unidos en la que está Lionel Messi con el Inter Miami.

Desde que Poggio salió de la casa de Gran Hermano, y rompió su vínculo de dos años con Lucca Bardelli, se la vinculó especialmente con el salteño Ginocchio. A pesar de eso, la mediática siempre se proclamó soltera, aunque días atrás dejó un mensaje en sus redes sociales qué generó mucho revuelo.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Poggio compartió un sugerente mensaje para sus más de tres millones de seguidores. Y si bien no nombró a nadie, sus fanáticos no tardaron en adjudicárselo a una persona muy especial. “Demasiado hermosa para ser un secreto, y si no te presume, estás soltera reina”, dice la fuerte frase que Julieta reposteó en sus historias de Instagram. Al pie, le sumó una frase propia, “Que nunca se les olvide”, demostrando que está a favor del posteo.

A raíz de esta publicación, sus fanáticos se preguntaron a quién hacía referencia con ese mensaje en el que le habla a una persona con la que está saliendo y que no tiene intenciones de hacer público el vínculo.

En ese sentido, con una de las personas que más se la relacionó durante los últimos meses fue con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano y a quien conoció dentro del reality. Si bien ambos se proclamaron siempre como amigos, las versiones de que salían a escondidas no tardaron en llegar una vez que salieron de la casa.

En más de una oportunidad coincidieron en fiestas, lugares por trabajo y reuniones de amigos y en su momento, fuentes le confirmaron a Teleshow que los exparticipantes de Gran Hermano efectivamente estaban saliendo. Según trascendió, era él quien no quería hacerlo público porque quería ver cómo se desarrollaba el vínculo, y también porque siempre quiso mantener un perfil mediático bajo sin hablar demasiado de su vida privada.