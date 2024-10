Julieta Poggio se destaca en el mundo del espectáculo por su extrema sinceridad. En distintas ocasiones, la actriz no evadió consultas sobre sus romances, sus preferencias sobre las relaciones abiertas y otras situaciones que protagonizó.

En este sentido, la también modelo contó en su paso por el ciclo streaming Rumis (La casa), sobre un problema persistente que enfrenta en el edificio en el que vive, por las medidas restrictivas que cumple el personal de seguridad: “Me tienen cansada la seguridad de mi edificio. ¡Cansada me tienen! ¿Qué estoy? En Gran Hermano estoy. Voy a un lugar y ya me vieron por la cámara. Estoy sentada en un lugar con mi novio y ‘no se pueden sentar así’”, explicó.

De hecho, contó a sus anfitriones completamente furiosa el último cruce que tuvo con los guardias: “El domingo, me quise meter a la pileta con mi hermana y me dicen ‘no se puede invitados’. Domingo ¿qué? ¡Sabés la plata que te pago! Y no me dejás ir con mi hermana a la pileta. Le dije ‘me voy a meter igual’. Si quieren venir a sacarme, que me saquen. ¿Qué van a venir a sacarme de los pelos? Me metí igual”.