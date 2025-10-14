Un nuevo cruce mediático sacude el mundo del espectáculo, ya que en "Pasó en América", programa en donde Sabrina Rojas es conductora, mostraron la foto del supuesto novio de Julieta Poggio, y uno de los comentarios al aire terminó encendiendo la polémica.

Rojas opinó sin filtro sobre la apariencia del joven, haciendo referencia a su look, su vestimenta y hasta su depilación: “A Juli le gustan los hombres suaves de masculinidad, sus parejas oficiales tienen poca masculinidad. Este chico, si no es bisexual, pega en el palo. Mirá las cejas, se hizo la boca, ella es más varonil que él”, lanzó la actriz.

Horas más tarde, Poggio respondió en el Streaming Bondi con altura, dejando clara su postura sobre los estereotipos y la orientación sexual: “Me pareció una visión antigua y tonta. Si yo quiero salir con un chico bi o gay, ¿cuál es el problema?”, escribió la ex Gran Hermano.

La situación dejó expuesto un debate más profundo sobre los roles de género y la mirada social sobre la masculinidad, en un contexto donde cada vez más artistas jóvenes como Poggio se animan a romper los moldes tradicionales.