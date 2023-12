Julieta Poggio sufrió un fuerte accidente y tuvo que recibir atención médica de inmediato. La famosa bailarina y actriz se vio perjudicada en medio de una fiesta y decidió contar qué le había sucedido.

En una entrevista que brindó para el blog de Laura Ubfal, Poggio contó con lujo de detalles el doloroso momento que vivió mientras estaba en una fiesta arriba de un barco. La joven generó gran preocupación al mostrar que tenía una herida cerca de su ojo y explicó qué le sucedió.

Según contó, se quedó en medio de una chica que estaba a punto de caerse y sufrió un doloroso incidente que casi le perjudica la vista. "Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua", explicó.

Asimismo, sumó: "Me tuvieron que dar dos puntos". Afortunadamente la situación no pasó a mayores y Poggio solo tiene que esperar unos días para que se cierre la herida y que le puedan quitar los puntos.