Julieta Poggio y Francisco Sotessel, el hermano de Tini, fueron noticia en las últimas horas, luego de que trascendiera que ambos fueron vistos a los besos en una conocida fiesta nocturna.

Por eso, en su programa, la ex Gran Hemano fue consultada sobre el supuesto acercamiento y la reacción de la joven fue incómoda.

Este lunes, mientras hacía su ciclo de streaming junto a sus compañeros del reality, sonó de fondo “En mi mundo” de la tira Violetta.

Al instante, Julieta miró hacia el control, agarró el micrófono y dijo “basta Fer”, haciendo referencia al productor. “¿Una indirecta?”, lanzó Lucila “La Tora” Villar.

Todo se generó porque circuló que Poggio había estado a los besos con el hermano de Tini Sotessel en una fiesta Bresh, y que Marcos Ginocchio también estaba presente esa noche.

Julieta Poggio saliendo con el hermano de tini, no pudo disimular el tema de tini, y los compañeros la vieron en la bresh, incluso besándolo con marcos al lado. se le terminó marculi que tanto alimento #MarcosGinocchio pic.twitter.com/2jBoVPUNub — psicologo (@estasdemente12) August 8, 2023

Julieta Poggio habló sobre su cercanía con Marcos Ginocchio

“La verdad sinceramente no tengo tiempo, estoy a full, sin parar. Aprovecho la mañana, que es el único momento donde tengo libre para hacer redes sociales, no sé, para comer”, arrancó la ex GH al ser consultada sobre si estaba preparada para estar nuevamente en pareja.

“Después ya me vengo al centro para ensayar y a la noche estoy en el streaming así que estoy a full, pero siempre abierta al amor. A mí me encanta estar enamorada y estar de novia, así que no cierro las puertas”, cerró al respecto la actriz, que se prepara para su debut teatral.

Y agregó: “Te juro que lo que me hizo dar una cachetada de realidad es ya ver la marquesina en el teatro, en calle Corrientes, ver la vía pública, es como sentir que ya llega, que ya es real, y que ya se viene el estreno de Coqueluche”.

“Claro que acepté de inmediato, la verdad fue la primera propuesta que recibí cuando salí de la casa, después se pospuso un poco el tema de ensayos y eso y entré con Fuerza Bruta, así que muy agradecida la verdad con él. Y ojalá que sea un antes y un después en mi carrera como lo fue para Thelma Biral hace tantos años”, cerró.