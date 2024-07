Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, ganador y participante de "Gran Hermano 2022", sorprendieron a sus seguidores al hacer un vivo de Instagram.

En el marco de la final del nuevo ciclo del reality, los ex hermanitos se encuentran rememorando la final en la que participaron. El jueves pasado, Julieta junto a Nacho Castañares y Lucila "la tora" Villar ingresaron a la casa para atestiguar la triple boda entre los actuales hermanitos y algunas ex participantes. Siguiendo la ola de recuerdos, Julieta y Marcos hicieron este lunes un vivo, los fans de la pareja (Marculi) estallaron de felicidad.

La ex pareja charló por unos minutos frente a todos sus seguidores y no faltaron los cruces de miradas y algunos palitos.

"El Primo" le preguntó a Juli si estaba saliendo mucho y ella le respondió que estaba más tranquila y lo chicaneó "vos sos el rey de la noche, en todas estás." El ganador de Gran Hermano afirmó que no sale hace mucho y ella mandó al frente a los amigos de él: "Son ellos los que lo dicen".

Luego Marcos le preguntó si estaba tomando mucho y ella le dijo que no, que ya lo había superado. Ambos rieron recordando las primeras fiestas al salir de la casa.

Acá estaban hablando de que Julieta se puso modo cocinera actualmente y se pusieron a recordar cuando Romina se tuvo que ir de la casa y ninguno sabía cocinar wow jajajajajaja #MarcosGinocchio pic.twitter.com/QMAdYIQnkR — Yan | Marcos Campeón, 70,83% (@Primadelchisme) July 2, 2024

Hace unos meses Julieta había confesado en el programa "Noche al Dente" cómo fue el vínculo amoroso con Ginocchio. Cuando Dente le preguntó sobre sus declaraciones anteriores, en las que confesaba haberse enamorado del salteño, la bailarina respondió: “Es que viste cómo soy yo, no puedo mentir. Me preguntaron ‘¿te enamoraste?’, y no pude decir que no”.

Poggio explicó que una de las razones para mantener su relación en secreto fue la alta expectativa de los fans de "Gran Hermano". La pareja decidió no hacer público su romance debido a la presión y el fervor del momento. “Había como mucho alrededor. Eran como muchas las ganas de la gente, mucho también el momento que estábamos viviendo, fue bastante fuerte para los dos, muy nuevo todo”, dijo.