La mañana de este miércoles marcó un antes y un después para Julieta Prandi. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a 19 años de prisión, con detención inmediata, a Claudio Contardi, su exesposo, tras considerarlo culpable del abuso sexual que la modelo y actriz denunció haber sufrido durante su tiempo en pareja. La resolución llegó tras años de lucha judicial y emocional, y la noticia produjo un fuerte impacto tanto en la sala de audiencias como en el afuera.

En medio de la tensión y luego de una descompensación en plena sala, Julieta salió a enfrentar a los medios. Los ojos enrojecidos, la voz aún quebrada. “Lo primero que les quiero decir es gracias. Siento que la Justicia finalmente escuchó, no solo a mí, sino a una sociedad que estuvo de este lado, les agradezco por la difusión a los medios, en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso”, fueron sus palabras, dirigidas a la prensa y a quienes la acompañaron durante el proceso.

“Esto tiene que marcar un precedente, un antes y un después. No puede ser un infierno hacer una denuncia y demostrar todo lo que uno vivió, tener que someterse a una infinidad de pruebas y pericias cuando del otro lado no hay algo que los obligue, que de garantías”, señaló respecto al proceso. “Espero que las condiciones para las víctimas cambien porque, en el medio, desisten o nos matan. Hay demasiados femicidios en este país”, agregó de cara al futuro.

La emoción invadía el aire entre el ramillete de micrófonos y el bullicio de voces: “Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida en la que puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después, empezar a vivir, salir a la calle y no ver un auto sospechoso, si alguien apareció a buscar a mis hijos". Respecto a los niños, contó cómo atraviesan este proceso: “Ellos están en crisis, el más grande está cayendo y entendiendo la gravedad de los hechos”, describió la actriz, sin evadir la angustia que aún atraviesa su familia.

La sentencia fue clara: diecinueve años de prisión efectiva e inmediata. “Es una pena ejemplar, está bien. Podría ser más, sí, e incluso de por vida”, reflexionó Julieta Prandi. Y agregó, sobre la decisión del Tribunal: “Además de darle una pena ejemplar, procedieron a llevarlo preso”.

La conductora también se refirió a su llegada tardía a la lectura del fallo. “Quería escuchar el veredicto, mis papás estaban felices porque pudieron escucharlo, también estaba mi psicóloga y mis amigos”, recordó. “El miedo siempre está”. Pero Julieta no desprotegió su carrera ni en los momentos más complejos: “Estoy trabajando, nunca lo descuidé ni siquiera en mis peores momentos”.

Con convicción, exigió: “Esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después, no puede ser un infierno hacer una denuncia y demostrar lo que una vivió, someterse a infinidad de pericias cuando del otro lado no hay algo que los obligue, algo que dé garantías”. Y se refirió a su estado anímico luego del largo proceso judicial: “Fue todo un desgaste emocional”.

Sobre el cierre del ciclo, Prandi confesó: “Lo voy a querer ver, seguro ustedes lo tienen. Lo pude escuchar porque quería un cierre con todos los sentidos”. Agradeció especialmente a Emanuel, su pareja: “Emanuel es mi compañero de vida, mi sostén, el padre de mis hijos, hoy cumplimos cinco años juntos. Fue muy duro para el proceso escucharme, recuperar mi casa. Fue agotador para ambos, por lo que fue un cierre”.

Con voz de aliento para otras víctimas, dijo: “Que tengan fe porque hay justicia, yo la encontré hoy. Pese a todas las dudas que tenía, hay justicia y, por otro lado, la familia y amigos que testificaron por mí y no pudieron sacar, ayúdenla porque la…”.

En cuanto a Contardi, fue terminante: “Que viva el infierno que yo viví. No quiero decirle nada porque es un ser que se merece todo mi desprecio”. Reveló que su propio padre notó su falta de arrepentimiento: “Me dijo mi papá que tenía cara de nada, que vino a entregarse, pero no arrepentido”.

Los próximos pasos serán de reconstrucción. “Quiero volver a mi casa, abrazar a mis hijos y caer en lo que está ocurriendo. Mis hijos no quieren verlo y fue comprobado por el servicio de la niñez. Señores jueces, no obliguen a los menores a vincularse”. Y, al volver a reflexionar sobre este momento, expresó: “Es un día de celebración, de nacimiento. Hoy volví a nacer”.