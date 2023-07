Indignada, la modelo publicó contundentes tuits para pedir por el avance de la causa que inició contra su expareja, hace varios años. Mirá

Debido a que hoy, 31 de julio de 2023, se han retomado las actividades judiciales, Julieta Prandi realizó un desesperado pedido. La modelo publicó un hilo de tuits donde le exige a la justicia el avance de la causa que le inició hace cuatro años a su expareja, Claudio Contardi.

"Hoy abre la feria judicial y una vuelve a rezar que la Justicia se despierte y deje de revictimizarnos una y otra vez. Esperando que el Tribunal de Casación, finalmente, rechace la apelación número mil de mi victimario y ponga fecha de juicio finalmente", comenzó.

Posteriormente, continuó: “Llevo casi 5 años desde que me tuve que ir de mi propia casa para protegerme a mí y a mis hijos. Luego padecí a un juez que lejos de hacer su tarea, defendía al violento. Ahora estoy en manos de otra jueza en Juzgado 2 de San Isidro, que lleva meses con todo 'A despacho'…"

“‘Cuota de alimentos’ Señores, no es un favor, es una obligación! Pareciera que las mujeres somos las locas por reclamarla, debemos mantener todo solas. Que la justicia no haga nada cuando un padre debe años de cuota alimentaria, es revictimizarnos. Total? Que se ocupe la madre”, lanzó furiosa, debido a que, según declaró en varias oportunidades, Claudio, no le pasaría hace tiempo el dinero correspondiente por los hijos que tienen en común.

Para cerrar, indicó: “Tengo tanto ‘A despacho’ que no sé por dónde empezar. Bueno, empecemos porque hoy abre la feria y la Justicia dice Buenos Días, me pongo a trabajar todo esto que se me pasó por alto. No quiero pensar mal, otra vez Dra. Citraro tiene un montón de pendientes, la espero. Gracias.”

Julieta Prandi anunció su nuevo proyecto, lejos de la televisión

Julieta Prandi habló sobre su futuro laboral y, si bien reveló que tiene propuestas para hacer televisión, se mostró muy entusiasmada por un nuevo proyecto en el que ya está trabajando: la escritura de un libro.

Actualmente, la modelo está al aire de La 100, de lunes a viernes de 14 a 17 hs, y hasta finales del año pasado estuvo en TV al frente de Es Por Ahí junto al Tucu López. Ahora, Prandi dialogó con Tomás Díaz Cueto, cronista de Socios del Espectáculo (El Trece), y reveló sus proyectos a futuro.

"Me están ofreciendo cositas para tele... algunas las estoy evaluando y otras no por horarios", contó. "¿Te llamaron de América?", preguntó el notero. "No, de América no es", aseguró Julieta y detalló: "El Bailando me lo ofrecieron un montón de veces, pero como saben que la respuesta es 'no', ya no me llaman. Son otros canales y otras plataformas, tiene que ver con entrevistas, pero no para un canal de aire".

"Además estoy haciendo otras cosas, que tienen que ver con la escritura. Voy a sacar un libro, pero todavía no voy a dar data. Escribo de toda mi vida. Sería mi primer libro, estoy feliz. Si hay algo que me gusta, es escribir", anunció.