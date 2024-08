Pese a que su agenda está repleta de compromisos laborales, Flor Jazmín Peña se hizo un espacio para festejar con sus seres queridos la llegada de sus 30 años. Sin escatimar en gastos, la integrante de Nadie dice nada (Luzu TV) tiró la casa por la ventana, se ocupó de todos los detalles y organizó una fiesta que dejó su huella en la noche porteña. Y por si fuera poco, todos sus compañeros de trabajo dieron el presente al evento, lo cual causó furor entre los fanáticos de la conductora.

“Están llegando, es inminente”, expresó la bailarina en una historia de su cuenta de Instagram, desde donde mostró en detalle la torta de cumpleaños que eligió para su cumpleaños. La decoración se caracterizó por ser de un solo piso, estuvo decorada con glitter, y contaba con pequeñas pelotitas, tres velitas y una bengala. Flor Jazmín esperó pacientemente a que el reloj marcara la medianoche al ritmo de la música del bar ubicado en el barrio porteño de Palermo.

“¿Entienden que mi cumpleañito está empapelado completo de la gente que más quieres? ¡Y con la gente que más quiero ahí adentro!”, añadió en un clip donde se pudo apreciar a diferentes figuras del canal de streaming, entre ellos su novio Nico Occhiato, Momi Giardina, Santi Talledo, Nacho Elizalde, como también otros invitados que disfrutaron del evento entre charlas y risas con algunos de los colaboradores del ciclo que encabezan semanalmente, según quedó registrado en las imágenes.

Bajo las luces de neón, el baile no paró en ningún momento, siendo la actividad principal de su noche de ensueño. Ya sea en una enorme ronda con sus amigos más cercanos, o en grupos aislados, sus invitados se movieron al ritmo de las canciones que climatizaron la fiesta. También hubo tiempo para disfrutar de tragos, en especial a la hora de realizar el brindis por la de un nuevo año a su vida.

Para su noche especial, la anfitriona decidió lucir un look total-black, que consistió en un corset con forma de corazón partido, un par de jeans de tiro bajo que fueron complementados con un cinturón y, por último, unas botas de cuero con hebillas plateadas. En cuanto a su maquillaje y peinado, la cumpleañera optó por usar su larga cabellera suelta y con un par de ondas, mientras que para su rostro se decidió por un make up de colores tierra que fueron a la perfección con el atuendo elegido.

En cuanto a su pareja, el presentador se acopló a la joven, a quien conoce desde 2019 y con quien confirmó su romance a principios de este año, y se decidió por un atuendo similar, que mostró tanto a su lado como solo ante las cámaras. De pies a cabeza, el creador del canal de streaming lució el color negro en sus prendas y su campera de cuero resaltó entre todas. Además, lo acompañó su característico corte de pelo al ras, que elige desde hace varios meses.

Otra de las tantas figuras que se destacaron en la fiesta fue Momi Giardina, quien optó por un look más relajado. En esta ocasión, la bailarina optó por un par de jeans acampanados y un gamulán negro con detalles blancos, que fueron las prendas que eligió de su guardarropa para celebrar los 30 años de la presentadora de su equipo. Por si fuera poco, su maquillaje fue a tono con su atuendo, ya que optó por lo natural con un leve delineado y un gloss cobrizo que no solo fueron a tono con su larga cabellera, sino también con los colores del atuendo para el evento multitudinario en el bar.

A horas de conocerse los detalles de la fiesta, el conductor le dedicó un romántico mensaje. “Feliz cumple al amor de mi vida”, comenzó escribiendo el animador en una publicación llena de postales de los mejores momentos en compañía de su pareja. En ese sentido, continuó: “Te vi por primera vez disfrazada de un personaje de la Casa de Papel en el que ni siquiera se te veía la cara y no me preguntes porque me llamaste la atención vos entre cinco personas que estaban igual, quien iba a decir que un tiempo después te ibas a convertir en mi persona favorita”.

“En esa persona que cuando me mira a los ojos me lleva a un lugar de paz, de felicidad, de zona conocida, de familia y de un amor tan puro y sano que se puede estar incendiando el mundo y yo voy a estar hipnotizado en tus ojos”, continuó Nico, quien dejó en claro que, desde que la conoció, “empezaron a pasar cosas increíbles en nuestras vidas, siempre siendo equipo juntos”, después nos enamoramos y ahí entendí que claro, no hay chance que nuestras almas no se conozcan de otras vidas porque la sensación de familia cuando estamos abrazados y nos sentimos yo al menos no la sentí nunca en mi vida”.

Sosteniendo esa misma línea, el animador expresó: “Transformaste mi día a día en una peli, nos pusimos de novios y mis días pasaron de ser grises a tener colores”, me enseñás todos los días algo nuevo, sos la persona que más admiro en este mundo, la más empática, la más divertida, con la que más aprendo y con la que más disfruto cada segundo que pasa, sea vacaciones en un paraíso o tirados en el sillón un sábado a la tarde”. Recalcando el gran amor que siente por su pareja, sumó: “Te mereces ser la mujer más feliz de esta tierra, porque le regalás felicidad a todo el que te rodea y eso te hace muy mágica y especial para todo el que te tiene cerca”. Y, como broche de oro, cerró: “Te amo, me encantás, te admiro cada día más y mi sueño es que seamos equipo para toda la vida”.