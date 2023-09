“Yo solo quiero que se haga Justicia, sé de todos los casos que no se visibilizan porque me sumaron a un grupo de chat. Si hay tantos damnificados que lleguemos a la causa, nada más que eso”, arrancó diciendo Iliana Calabró, quien se hizo presente en la marcha por el pedido de Justicia para las víctimas de Aníbal Lotocki, frente a la casa del médico en la localidad de Florida, en la provincia de Buenos Aires. “Yo dejé de participar en el grupo de chat porque era muy doloroso, en algún momento abría los mensajes y eran muy duros”, expresó profundamente conmovida. “La muerte de Silvina me dio mucha impotencia y por eso estoy acá. Con Silvina me pasó algo muy particular porque mi papá tuvo que transitar un proceso de diálisis y yo sabía lo que ella estaba atravesando, por eso no me pude contactar con ella”, contó emocionada.

En medio de carteles que decían “Lotocki asesino”, “Nos están matando”, “Justicia por Silvina y todas las víctimas” la calle se llenó de gente quien, de manera respetuosa se acercó para pedir que se haga Justicia. En su gran mayoría había mujeres, pero también hombres que manifestaron su dolor y su indignación ante la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola, ocurridas en el término de las últimas dos semanas.

En tanto, Stefi Xipolitakis llegó al lugar. La vedette también fue operada por el médico Lotocki y está muy preocupada por su salud. “Ojalá se pueda lograr la ley Silvina Luna, se lo merece ella”, dijo apenas comenzó a hablar. También, cuando algunas personas se pusieron a insultar al médico, Xipolitakis pidió calma. “Es pacífico, chicos”, recordó y continuó: “Yo nunca supe lo que me puso Lotocki hasta que la escuché a Sil en la televisión y dije ‘este es el que me operó a mí'”. En ese momento, un hombre se puso a gritar: “Nos vamos a morir todos, en 20 años nos vamos a morir todos”, y la hermana de Vicky Xipolitakis se quebró y se largó a llorar.

Cuando se repuso, agregó: “En la primera biopsia que me hicieron se rompió la aguja, por la dureza que tenía el material. En la segunda se pudo hacer y extraer algo y salió que tengo polímero industrial, es lo que sobra del plástico, ¡somos la resaca del plástico!”, dijo con la voz entrecortada, y profundamente indignada. “Con todo el apoyo de Fernando (Burlando) y del pueblo vamos a lograr que las víctimas tengan Justicia. Nos está matando uno por uno. Es increíble la cantidad de personas que operó, incluso en los países limítrofes. Arrancamos el motor hace un montón, ya tenemos el motor puesto”, avisó con ímpetu ante los gritos de la gente que pedía Justicia.

Las rejas de la casa del médico se llenaron poco a poco de carteles con inscripciones y la tarde fue dándole paso a la luz de las velas y de las antorchas que se congregaron en las manos de la mayoría de los presentes. “Justicia por Silvina Luna, que vaya preso este hombre, ¿qué le pasa? ¿tiene poder?”, reflexionó una mujer que miraba las ventanas cerradas del hogar donde vive Lotocki junto a su mujer María José Favarón y sus hijos.

Cabe destacar que el médico se encuentra recluido en su domicilio desde que ocurrió la muerte de Silvina Luna, el jueves pasado. La única que sale a realizar trámites es su mujer y en el día lunes se lo vio a Lotocki salir en el auto junto a su esposa. En una hora regresó a su casa y según se supo después, había ido a hacerle una denuncia judicial a su expareja Pamela Sosa, luego que ella se apersonara frente a la puerta de su casa para pedir Justicia por Silvina, por ella y por el resto de las personas que operó.

Durante la marcha de este martes, la vedette también se acercó a la casa del médico y lo primero que hizo fue darse un sentido abrazo con Stefi. Con apenas un hilo de voz y la foto de Silvina Luna impresa entre sus manos expresó su pedido de Justicia. “Esto, que nos escuchen por favor. Que la Justicia nos escuche. Este tipo ya tiene una condena, ¿qué más están esperando?”, comenzó diciendo. Luego, quebrada por el llanto, aseguró: “¡Queremos que esté preso por favor”, sigue matando gente. Por favor, necesitamos que vaya preso, es un asesino”, reiteró ante el grito unánime de todos: “¡Justicia, justicia!”.