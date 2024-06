Justin Timberlake se convirtió en noticia, pero no por su carrera musical. El famoso cantante fue arrestado en las últimas horas en la zona de Los Hamptons, en Nueva York, por conducir en estado de ebriedad y se encuentra bajo custodia policial.

Según publicó el sitio de la revista People, Timberlake, de 43 años, fue arrestado por el Departamento de Policía de Sag Harbor, en Long Island, y será procesado por el hecho. El cantante había cenado en el American Hotel y fue detenido después de salir del establecimiento mientras manejaba rumbo a la casa de un amigo. En el incidente “nadie resultó herido”, confirmó una fuente al medio estadounidense.

Timberlake se encuentra en plena gira promocional por los Estados Unidos de su último álbum, Everything I Thought It Was. La próxima gira de Forget Tomorrow está programada para arrancar en el United Center de Chicago este fin de semana, el 21 y 22 de junio, antes de desembarcar en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, el 25 y 26 de este mes. Luego del 9 de julio, Timberlake llevará el espectáculo fuera de su país natal para una larga gira europea.

Puede interesarte

La última aparición pública del cantante fue el domingo pasado cuando celebró el Día del Padre con un emotivo posteo en Instagram dedicado a sus hijos Silas, de 9 años, y Phineas, de 3, a quienes comparte con su esposa, la actriz y productora Jessica Biel.

“Aprendo más sobre mí todos los días, solo porque ustedes dos me eligieron para ser su papá”, escribió Timberlake. “Siempre estaré ahí para ustedes en sus picos y valles... para levantarlos y mostrarles qué tan alto pueden llegar en esta vida y levantarlos cuando caigan. Y, por supuesto, para inundarlos con insufribles chistes de papá, todo el camino”, escribió. “Los amo mucho a ambos”, completó.