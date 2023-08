Dos semanas después de anunciar su separación, Kami Franco se reconcilió con El Moneda. La pareja había tenido una fuerte discusión a fines de julio y la ruptura parecía definitiva. Sin embargo, llegaron a un acuerdo y volvieron a apostar por el amor.

“Les voy a presentar a mi nuevo novio, jaja. Sí, gente... volvimos. Pero bueno, con la condición de que los dos empecemos el psicólogo. Yo ya lo empecé”, contó la influencer en un video que publicó en su cuenta de TikTok.

Y agregó: “Ahora el lunes tengo que empezar el psicólogo. Yo quiero que él vaya por su voluntad, no es que solamente van los locos. A mí me ayudó un montón. Hay una frase que me quedó guardada del psicólogo y es que ‘la vida es un camino donde va a haber muchas sillas; si vos decidís sentarte ahí es donde te vas a quedar’”.

Además, Kami lamentó haber expuesto los motivos que desencadenaron el fugaz distanciamiento del padre de su hija. “Me arrepiento de haberlo hecho público, pero tenía razón de que me hayas dejado loca y que me hayas dejado sola”, indicó.

La noticia generó todo tipo de reacciones entre los seguidores de la pareja. “Muy bien Kami, a imponer condiciones”, “Se nota que a ella le gusta hablar de sus problemas y El Moneda intenta esquivar el conflicto”, “Él parece mi hijo cuando lo mando a estudiar y no quiere”, “Ella hablar del psicólogo y él solo se ríe”, y “Me parece que El Moneda no está muy convencido de la terapia”, fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo.

Por qué se habían separado Kami Franco y El Moneda

El 26 de julio, Kami Franco revolucionó las redes cuando confirmó que se separó de El Moneda. Además, expuso los chats de una furiosa pelea.

“Jamás te voy a perdonar todo lo que me hacés. Prefiero estar bien de salud y no que me estés enfermando mentalmente. Hasta acá llegué. Te brindé una familia, te brindé todo mi apoyo… Pero con todo el dolor de mi corazón te digo chau. Primero mi hija”, escribió Kami arrobando al Walter Ariel Supertino -el verdadero nombre de ‘el Moneda’-.

Después de algunos minutos, la influencer decidió borrar la historia de Instagram. Lejos de cualquier polémica, subió una foto de su hija y compartió un video en el que se la ve jugando con ella. “Chiquita de mamá”, comentó. Además, les consultó a sus casi 900 mil seguidores si querían que les compartiera alguna receta.

Lo ocurrido no pasó inadvertido entre los fanáticos de la pareja, que ya habían viralizado las capturas y no ocultaron su sorpresa. Curiosamente, horas antes, los cordobeses se habían mostrado merendando juntos en un bar y él había musicalizado la imagen con un tema romántico.