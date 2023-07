En las últimas horas, el mundo de las redes sociales se revolucionó con los firmes posteos de Kami Franco contra su novio, El Moneda. La pareja era una de las más queridas de TikTok, pero la influencer se encargó de confirmar su separación definitiva.

Kami se sacó una foto llorando, angustiada en su casa, y apuntó directo contra El Moneda: “Jamás te voy a perdonar todo lo que me haces. Prefiero estar bien de salud y no que me estés enfermando mentalmente. Hasta acá llegué. Te brindé una familia, te brindé todo mi apoyo…Pero con todo el dolor de mi corazón te digo chau. Primero mi hija”.

Los motivos detrás de la separación entre Kami Franco y El Moneda

Si bien en su posteo dejó en claro que la culpa habría sido en definitiva del influencer, Kami fue por más y posteó algunos chats que tuvieron en las últimas horas y en los que él la trataba de “estar loca”.

Los tremendos chats entre Kami y El Moneda a horas de haber confirmado la separación

“Mirá lo que hacés, todo bien. Cuando estés mejor hablame”, le dijo él, y Franco no se lo dejó pasar: “De una, hasta acá llegué. Vos me estás enfermando. ¿No te das cuenta? Y si no hay respeto, no hay amor”. “Ta bien, si vos lo decís. Te pedí perdón, mi amor. Ahora todo el mundo me bardea a mí”, retrucó El Moneda.

Lejos de ocultar estas conversaciones, fue la propia Kami Franco la que las subió y amplió: “Si me amás, no me vas a dejar sola. Lo primero que sale de tu boca es que estoy loca. Y no te das cuenta que me estás enfermando. Yo te quiero mucho, pero no puedo ponerme mal.Tengo una hija que me necesita, tengo responsabilidades…”.

“Disculpá si lo hago público, pero es lo que me nace. Me da impotencia hacer todo y que siempre me trates de loca, que parezco mi mamá… No es así. Si te estoy diciendo que me enfermo, ayudame como yo lo hice con vos”, insistió la influencer, angustiada.

Y cerró: “No digo que seas malo, pero si no hay respeto no hay nada. Me dejás sola y eso me duele mucho. No quiero estar mal, sabés que sufro depresión y me abandonás”.