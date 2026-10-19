Un partido de futbol infantil terminó en tragedia este sábado en la ciudad estadounidense de Wichita, Kansas, cuando una mujer entró a la cancha con su camioneta, atropelló a varias personas y mató a un niño y un adulto. Las imágenes del hecho mostraron la desesperación de los presentes al ver el vehículo irrumpir a gran velocidad.

El Complejo Deportivo Stryker, donde tuvo lugar el atropello, cuenta con varias canchas de futbol, donde decenas de niños y adolescentes de distintas categorías estaban jugando.

La conductora, de 34 años, se encontraba en el lugar porque su hijo estaba en una de estas canchas, pero no en la que terminó ingresando repentinamente.

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En total, resultaron heridas once personas, entre ellas cinco niños. Por otro lado, se informó que las víctimas fatales fueron un hombre de 35 años y un niño de 6 años.

Luego del atropello, la mujer terminó detenida por la policía. Según reportaron medios locales, Aaron Moses, del Departamento de Policía de Wichita, informó que la misma "ha colaborado" con las autoridades, y que, al momento del atropello, la detenida estaba con dos niños dentro de la camioneta.

Video shows the moments before a woman driving a truck plowed through a soccer game at Stryker Sports Complex on Saturday afternoon. Police say a 6-year-old boy and a 35-year-old man were killed in the crash. 🎥 Jaime Núñez Link in bio. #KAKEnews https://t.co/rRouA6h7oj — KAKE News (@KAKEnews) October 18, 2026

En diálogo con CNN, una testigo, madre de uno de los nenes que estaba jugando el partido, relató que al ver la camioneta entrando al terreno de juego, "pensamos que iba a detenerse, pero siguió avanzando".

“Fue puro pánico”, continuó la consternada madre. “No sabía qué estaba pasando, solo que estaban atropellando a personas. Estoy casi segura de que probablemente grité, pero, sin duda, lo que sentía era puro pánico”, agregó.

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A este testimonio se sumó el de uno de los niños presentes, quien explicó al medio local KWCH: "Mi papá fue hasta la camioneta y sacó a la persona para que no atropellara a más gente". Y sumó: "Si no lo hubiera hecho, tal vez el vehículo no se habría detenido y más personas podrían haber sido atropelladas".

La alcaldesa de la localidad, Lily Wu, aseguró estar “destrozada” tras escuchar las noticias y recomendó a la comunidad evitar la zona.

Durante una conferencia de prensa horas después del atropello, dijo: “Nadie podría haber imaginado la tragedia que estaba por ocurrir”.