El rapero y productor Kanye West, conocido desde 2021 como “Ye”, ha vuelto a modificar su nombre legal. Según reveló el medio The U.S. Sun este lunes 9 de junio de 2025, el artista ahora figura oficialmente como “Ye Ye” en registros oficiales del estado de California.

La información surge de documentos presentados ante el Tribunal de California por Hussain Lalani, su director financiero. En esos papeles, “Ye Ye” aparece como nombre legal del músico en múltiples compañías, incluyendo Yeezy Apparel, Getting Out Dreams Inc. y Yeezy Record Label, LLC.

Incluso Ox Paha Inc., firma que administra la presentación de marcas del artista, ha actualizado sus registros con el nuevo nombre. El cambio fue oficializado a través de una "declaración de información", un trámite que actualiza los datos formales de cualquier empresa ante el Secretario de Estado de California.

Aunque el artista no hizo el anuncio formal en sus redes, el pasado 1 de junio publicó en X: “Voy a dejar de usar @kanyewst porque mi nombre es Ye”, agregando que planeaba iniciar una nueva cuenta con su nombre actual.

Kanye, quien desde 2018 viene manifestando su intención de abandonar su nombre de nacimiento, ya había legalizado el cambio a “Ye” en 2021 por “motivos personales”. A lo largo de los años, incluso colaboradores cercanos como Milo Yiannopoulos han instado públicamente a la prensa y al público a referirse a él exclusivamente por su nuevo nombre.

El nuevo paso legal a “Ye Ye” refleja, una vez más, el deseo del artista de redefinir su identidad personal y comercial, afectando directamente el manejo de su multimillonario imperio empresarial y artístico.