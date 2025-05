Karina Jelinek rompió el silencio y respondió con dureza a Leonardo Fariña, luego de que él calificara su relación como “la peor etapa” de su vida durante una entrevista televisiva. El exvalijero también afirmó que “no recomienda casarse con una Karina Jelinek”, lo que desató el enojo de la modelo, quien no tardó en contestar a través de sus redes sociales y en declaraciones radiales.

“Me mintió y me estafó en todos los sentidos, económico y sentimental. No solo a mí, sino también al país, si analizamos lo que hizo”, dijo Jelinek en diálogo con Radio Rivadavia, visiblemente molesta por los dichos de su expareja.

Fariña, que actualmente mantiene un perfil más bajo, casado y con hijos, también ironizó sobre su exposición mediática de entonces: “A nadie le recomiendo estar en una tapa de revista o casarse con Karina Jelinek”.

Ante esto, la modelo fue tajante: “Yo no le obligué a casarse conmigo. Creí en él, confié, le presté plata que nunca me devolvió, me fue infiel. ¿Ahora dice esto?”.

Jelinek también reflexionó sobre su historial sentimental y lo que representó Fariña en su vida: “Siempre estuve con personas trabajadoras, buenas, con relaciones sanas. Con todos terminé bien, menos con él. Pensé que si salía conmigo públicamente, no tendría nada que ocultar. Me equivoqué”.

Puede interesarte

A su vez, desmintió cualquier dependencia económica: “Trabajo desde los 16 años, siempre me mantuve sola y ayudé a mis padres. No necesito salir con alguien con plata”.

Finalmente, criticó el momento elegido por Fariña para volver a hablar de su pasado juntos: “Pasaron muchos años. Él hizo su vida, tiene su familia. ¿Para qué salir ahora con esto? No está bien. Imaginate vos, Leo…”, cerró con ironía.