Katy Perry ha compartido una forma muy particular de mantener la chispa en su relación con Orlando Bloom, y todo comienza con una cocina en orden. En una reciente entrevista en el podcast Call Her Daddy, la cantante de 39 años reveló su método especial para mostrar su gratitud hacia Bloom cuando él se ocupa de lavar los platos. Perry bromeó: “Si bajo las escaleras y veo que la cocina está impecable, que has hecho todo, que has lavado los platos y cerrado las puertas de la despensa, prepárate para recibir un premio muy especial”, haciendo referencia a una recompensa íntima.

Bloom, conocido por su sentido del humor, también participó en la broma en Instagram, comentando en una foto de estudio de Perry: “Limpié toda la casa”. Con esta recompensa en mente, uno puede imaginar los beneficios adicionales de encargarse de toda la casa.

Sin embargo, Perry también destacó que su relación se basa en gestos simples y auténticos. En la misma entrevista, explicó que, aunque un Ferrari rojo puede ser atractivo, nada supera el valor de una pareja que ayuda en las tareas del hogar. “¡No necesito un Ferrari rojo! Puedo comprar uno yo misma. Solo haz los malditos platos y tendrás una recompensa muy especial”, comentó entre risas.

Comprometidos desde febrero de 2019 y padres de Daisy Dove, nacida en agosto de 2020, Perry y Bloom parecen haber encontrado un equilibrio saludable en su relación. La cantante, que también es madre del hijo de Bloom, Flynn, de una relación anterior, ha dejado atrás a los narcisistas, eligiendo a compañeros que realmente se involucran y se preocupan. Así que, para quienes buscan mantener viva la pasión en sus relaciones, puede ser útil recordar que un poco de ayuda con los quehaceres domésticos puede llevar a gratificaciones sorprendentes.