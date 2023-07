Cristian González, el flamante entrenador de Unión, dirigió este miércoles la primera práctica con sus nuevos jugadores, habló mucho con ellos y luego sostuvo su primer encuentro con la prensa.

No dejó tema sin tocar el Kily González en la primer conferencia de prensa, empezando por su relación con el Gallego Méndez, que abandonó a Unión para hacerse cargo de Vélez, del que se declaró amigo y al que le tiene un “cariño especial”. Antes de su debut como entrenador de Unión, que se producirá este viernes en Tucumán, en una cancha donde Unión no gana desde 1979 en partidos de Primera División.

“Es un gran desafío potenciar este plantel joven”, dijo el Kily, quien señaló que “ví el partido con Independiente y me gustó muchísimo. Veo siempre fútbol y a Unión lo venía siguiendo. Me gusta el ritmo y la intensidad que le ponen estos chicos. Me gustan los jugadores valientes y que arriesgan, a fuerza de equivocarse o de perder la pelota. Esos son los jugadores que valoro. Y veo que Unión los tiene”, dijo el nuevo técnico rojiblanco.

“Vamos a darles herramientas para que se sientan seguros, sin exagerar en tanta información, mucho menos teniendo en cuenta que faltan apenas dos días para el partido”, aclaró el Kily, quien dejó entrever que la formación será muy parecida a la que jugó un gran partido ante Independiente. “No puedo llegar y hacer muchos cambios, de ninguna manera”, señaló.

Volviendo al tema Méndez, dijo que “le pido a la gente de Unión que se quede tranquila. El Gallego tomó una decisión que puede no haber gustado o que no fue la mejor, pero hay que respetarla”.

Por último, aclaró que “yo tengo mi idea y mi forma de jugar, pero debo adaptarme a los jugadores. Es un plantel muy joven y eso me gusta. Con los jugadores de experiencia, vamos a darles lo mejor a estos chicos para que sigan en el camino del crecimiento.