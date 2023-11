El cantante argentino no se sintió cómodo por hablar sobre ciertos temas en el programa, y ahora detalló cuál fue el motivo de su enojo.

L-Gante estuvo como uno de los invitados en PH (Podemos Hablar - Telefe) a fines de octubre, y esta vez apuntó contra Andy Kusnetzoff por su mala experiencia en el programa, y contó con detalles todo lo que pasó.

Hace unos días atrás, el ciclo de Andy quedó envuelto en una nueva polémica con el cantante argentino, luego del cruce entre Andrea Rincón y Belén Francese por temas del pasado.

En este caso, cuando estaban en pleno vivo, el artista comenzó a sentirse incómodo por algunas preguntas personales que le hicieron, las cuales no quería responder.

Qué pasó con L-Gante en Podemos Hablar

Posteriormente, en diálogo con el panel de Bendita (El Nueve), Beto Casella, conductor del programa, le preguntó si "había sentido que lo estaban boludeando", a lo que él respondió: "Sentí como 'digo lo que quiero, no me importa qué te causa'. Algo así. Estuve dispuesto a responder todo, pero capaz algunas cosas no las tenía qué responder y no tenían por qué preguntármelas, siendo lo hablado antes de empezar el programa".

Según lo que contó el cantante, la producción sabía que no quería tocar ciertos temas. Sin embargo, no cumplieron con lo pactado, y agregó: "Sucedían igual o me querían hacer que dé un paso adelante, capaz no me sentía identificado con lo que me estaban diciendo y querían que pase igual".

Por otro lado, señaló que recortaron el ida y vuelta que tuvo con el conductor del programa: "También estuvo editado eso que salió. Estuvo más picante. Andy me dijo: 'bueno, si algo no te gustó lo podemos editar y cortar'. Y yo estaba 'no cortés y no edités, piloteala como la tengo que pilotear yo ahora'. Esa parte no salió".

Respecto a lo que hablaron, expresó: "De lo de Wanda no me escapo, pero me preguntaron de otras cosas que son serias. A mí no me interesa responderlas o no, pero en lo legal tal vez me modifica algo", aseguró. Y continuó: "En ese momento fue de ortiva la actitud que tuvieron. Pero yo me quedé hasta el final porque siempre tengo la mejor".

De esta manera, el artista aseguró que intentaron perjudicarlo de cierta forma: "Yo no voy con la intención de cagarte el programa, entonces vos no tenés que tener la intención de arruinarme la carrera. Es la misma".

Finalmente, L-Gante expresó por qué se enojó con Andy Kusnetzoff y con la producción de PH (Podemos Hablar - Telefe): "Le dije en un momento 'así como vengo y te la puedo levantar, también te la puedo tirar abajo y te hago quedar como un boludo a vos. Pero lo que vas a hacer es editarlo y vos no vas a quedar como un boludo, solo yo'. Y eso no salió. Ese había sido el formato del enojo. Cuestión de empatía".