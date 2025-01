Días atrás, Wanda Nara y L-Gante sorprendieron a sus seguidores al confirmar en redes sociales que su relación, iniciada hace apenas unos meses, llegó a su fin. Sin embargo, lo que parecía un cierre definitivo volvió a abrirse con las declaraciones del cantante desde Mar del Plata. Este lunes por la tarde, el artista, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela, fue invitado a Mi primo es así (Olga) y dio a conocer todos los pormenores de su fugaz romance con Wanda.

“La separación nuestra fue más que nada saturación de todo”, aseguró L-Gante, sin dar vueltas, ante el equipo del ciclo. “No tuvimos ningún problema, engaño o infidelidad, nada. Tranquilamente, si le ponemos onda, va a estar todo de diez. Ella tiene problemas legales que resolver y se mezcla un poco con todo el circo. Lo que le digo y le aconsejo es que tiene que tomar lo serio y dejar lo otro un poco de lado”, agregó, dejando en claro que su ruptura ocurrió en buenos términos y no por desamor.

Sin embargo, un detalle que no pudo pasar por alto fueron unos comentarios de Nara, quien lo acusó de haber mantenido contacto con la China Suárez. “No es cierto que tuve esos mensajes de ‘alto voltaje con ella’. Me ofendió un poquito porque fue al pe…”, lanzó Valenzuela, mientras los miembros del panel opinaban al respecto. En ese sentido, sumó: “Me quedé en mi casa para estar tranquilo y seguía apareciendo quilo… Todos los días tengo que salir preparado para aclarar algo“.

En medio del ciclo de streaming, L-Gante dio a conocer la faceta celosa de Wanda Nara durante su romance (Video: Mi primo es así - Olga)

Puede interesarte

En otro momento de la entrevista, el músico reconoció que un detalle más de su vínculo que le había molestado. “Una vez se había enojado porque le hice así a una fan desde el show. Yo no lo veo muy apuntado”, comentó respecto a los celos de la conductora. En un intento de recrear la escena, Elián posicionó sus manos arriba de la cabeza y las juntó en forma de corazón. Entre divertido y descolocado, dejó en claro que no se trataba de nadie en particular, sino de una manera de devolver el gesto al público presente.

“Encima, desde mis ojos, no apuntaba a nadie. La quería correr con que se enojaba con eso, pero para mí lo usaba de excusa para estarlo más tarde”, comentó, entre risas, mientras el ritmo de “Toxic” de Britney Spears invadía el estudio.

Si bien su testimonio sobre su vínculo con Wanda estuvo lleno de anécdotas divertidas como serias, lo cierto es que el punto cúlmine fue el regalo para el equipo: hamburguesas con leche. En alusión a las fuertes conversaciones entre su exnovia y el delantero del Galatasaray, el cumbiero aprovechó para consultar si habían almorzado. “Les traje algo”, anunció mientras la mesa se llenaba de platos de dicha comida con porciones de papas fritas.

Para agasajar al equipo del programa y, además, lanzar una indirecta a Mauro Icardi, L-Gante llevó hamburguesas con leche para compartir (Video: Mi primo es así - Olga)

“A su salud, buen provecho”, expresó antes de darle un mordisco ante la cámara y cerrar su entrevista con un momento que no pasó desapercibido ante sus fanáticos.

Previo a su ingreso al ciclo desde la ciudad balnearia, el artista dejó entrever que los sentimientos hacia la empresaria siguen vivos, a pesar de la ruptura y los diferentes problemas personales que los llevaron a tomar esa decisión.

En una entrevista para Puro Show (El Trece), habló sobre su vínculo con Wanda luego de la separación. Con un tono relajado, el referente de la cumbia 420 aseguró que mantienen una relación amistosa y que el contacto entre ambos continúa. “Hasta recién estaba hablando con ella, nada raro. Estábamos charlando de cómo arrancamos el día, todo tranquilo. Un vínculo de amistad. No pasa nada, yo estoy siempre para la gente que quiero”, afirmó. Pero lo que realmente llamó la atención fue su respuesta cuando le preguntaron directamente si todavía amaba a Wanda: “Sí”, dijo sin titubear, un rotundo y sincero reconocimiento que dejó a más de uno sin palabras.

Desde Mar del Plata, L-Gante dio detalles sobre su vínculo con Wanda Nara (Video: Puro Show - El Trece)

El cantante también se refirió a los rumores que lo vinculan con Dakota Goth, la modelo de 22 años con quien fue visto en los últimos días. Ante la pregunta de si ella era su nueva conquista, el artista negó tajantemente cualquier relación romántica: “No, para nada, estaba con Dakota y un par de amigas y amigos más, no pasa nada. Solo somos amigos. Tendría que ser muy loco para salir de una relación y estar en otra, es obvio”.

Puede interesarte

El contexto de su separación con Wanda no puede analizarse sin mencionar los conflictos legales que la empresaria enfrenta con Mauro Icardi, quien recientemente confirmó su relación con la China Suárez y avivó la llama de esta novela sin un final cercano. Al ser consultado sobre la disputa entre Wanda e Icardi, él se mostró cauto pero empático. “Lo que le deseo es que se resuelva lo más simple y rápido posible ese tema”, expresó.

El músico también confesó que llegó a conversar sobre el tema con Icardi, aunque dejó en claro que su participación fue mínima. “Con Mauro charlé del tema que se habla, pero nada que ver”, dijo, manteniéndose al margen de la controversia y enfocándose en su propia postura.

El mensaje del cantante dejó entrever cierto desgaste provocado por la exposición pública y los conflictos legales que Nara enfrenta con Icardi, una situación que influyó directamente en la dinámica de la pareja. Pero, a pesar del final declarado, las palabras del joven frente a las cámaras revelaron un trasfondo mucho más complejo.

Aunque el intérprete de “El último romántico” insiste en que su relación con ella ahora es puramente amistosa, la fuerza de su confesión al admitir que todavía la ama deja abierta la posibilidad de un reencuentro en el futuro. Por ahora, el compositor se mantiene enfocado en su carrera y en retomar la calma tras meses de turbulencia mediática, mientras la presentadora enfrenta sus propias batallas personales y legales con su futuro exesposo.

En medio del ruido, las declaraciones del cantante dejan una certeza: el amor, aunque transformado, sigue presente. Solo el tiempo dirá si este vínculo puede renacer o si cada uno seguirá caminos separados, llevando consigo el recuerdo de una relación que marcó un capítulo en sus vidas.