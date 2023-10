Se conoció que L-Gante irá a juicio oral en la causa que lo vincula con la privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos vecinos, por la cual estuvo detenido casi 100 días en la DDI de Quilmes.

Es así que el referente de la cumbia 420 deberá comparecer ante la Justicia.

Después de muchas idas y vueltas, con cambio de abogado y de carátula incluido, lograron que la causa finalmente fuera solo "por amenazas", lo que habilitó la libertad del cantante.

A la vez que la defensa de L-Gante pedía por su liberación, el fiscal trabajaba en paralelo poniendo el ojo en que el músico debía enfrentar a la Justicia e ir a juicio.

También se considera el encubrimiento, aunque no consta la tenencia de estupefacientes en este caso.

Cuando allanaron la casa del joven encontraron marihuana y también un celular robado, por lo cual recae la figura de encubrimiento agravado sobre él.

En caso de que la Justicia decida cambiar la carátula y volver a la privación ilegal de la libertad, el cantante podría volver a ser detenido.

Rechazaron el pedido de detención a L-Gante y seguirá en libertad

El juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez, Gabriel Castro, rechazó el pedido detención al cantante Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, y seguirá en libertad. El magistrado no hizo lugar a la solicitud de los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra quienes habían solicitado su "inmediata" captura.

El artista se encuentra imputado por amenazas y privación ilegal de la libertad y el jueves, una resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes había revocado el fallo que lo había beneficiado con su libertad.

El la resolución firmada este viernes, Castro se dio por notificado de la decisión de sus superiores de anular el cese de la prisión preventiva del músico que él había dispuesto, pero aclaró que "se proveerá en consecuencia" cuando esa disposición de la Cámara se encuentre "firme".

"Esto significa que no se puede modificar la situación de libertad del imputado hasta tanto no exista un 'doble conforme' que en este caso será dado, o no, por el Tribunal de Casación", expresó a Télam el abogado de L-Gante, Diego Storto.

En otro de los puntos resolutivos, el juez sostuvo que "en cuanto a la solicitud de captura del encausado Valenzuela incoada en el día de la fecha por los letrados del particular damnificado (Dr. Sigal y Dr. Becerra), no corresponde hacer lugar a la misma, debiendo estarse a lo dispuesto en el apartado anterior".

Para hacer cesar la medida de coerción, Castro tuvo en cuenta la declaración de cuatro nuevos testigos presenciales de la supuesta privación ilegítima de la libertad que el cantante de cumbia 420 protagonizó en mayo pasado en General Rodríguez, lo que motivó una "reevaluación" de la prueba que existía en el expediente y su liberación por el "beneficio de la duda".

Los camaristas Oscar Reggi y Jorge Risuleo habían hecho lugar al recurso de queja que fue presentado el particular damnificado, Gastón Torres, y la fiscalía del Dr Raúl Villalba, contra la resolución del juez Castro, quien el 8 de septiembre pasado dictó el cese de la medida de coerción que pesaba sobre el cantante de cumbia 420.

L-Gante recuperó su libertad hace 21 días, tras la imputación por "privación ilegal de la libertad y amenazas" contra Gastón Torres, quien está patrocinado por los abogados Pablo Becerra y Leonardo Sigal.

Sin embargo, ese beneficio había sido revocado este jueves por la Cámara de Apelaciones de los tribunales de Mercedes.