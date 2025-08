Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, volvió a la Argentina tras su gira por Europa y fue consultado por su vínculo con Wanda Nara ya que pasaron juntos algunos días en el Viejo Continente.

“Ni yo entiendo. Nos llevamos bien y nos entendemos. Por algo fue que no seguimos como pareja, ella hace lo suyo y yo hago lo mío y nos respetamos. Íbamos a ir a Ibiza, pero se quiso quedar en su casa haciendo esas cosas”, explicó Elián.

Sobre el video íntimo de Mauro Icardi que se filtró en los últimos días, el cantante opinó que desea “que no le pase a nadie, no se lo deseo. No sé quién habrá sido”.

Después le consultaron por los problemas con su ex, Tamara Báez, que reclama el pago de la cuota alimentaria para su hija Jamaica: “Se habla mucho, pero te puedo mostrar que tengo las cuotas al día. Lo que se busca es un aumento”.

L-Gante le mostró al cronista de Puro Show los pagos que le hizo a su ex y dijo que espera llegar a una resolución lo antes posible: “Para mí es un dolor de huevos que la hagan tan larga, yo estoy tranquilo, estoy a disposición de lo que dice el juez”.

“Yo no puedo hacer nada mal porque tengo mi causa en suspenso. Falta que Tamara se reúna con su abogado porque me parece un cabeza hueca con las peticiones que hace. Me quiere prohibir que salga a trabajar”, concluyó el artista.