L-Gante presentó a su nueva pareja en un video junto al influencer Pablito Castillo, lo que ha despertado la curiosidad de sus seguidores tras la ruptura con Wanda Nara.

L-Gante, el popular cantante argentino, sorprendió a sus seguidores al presentar a una misteriosa mujer en un divertido video que subió a sus redes sociales. Este acontecimiento se produce a pocas semanas de su separación de Wanda Nara, generando especulaciones sobre su nueva relación.

El artista, visto junto a su nuevo interés romántico, se mostró evasivo ante las preguntas de la prensa. Desde su auto, explicó: “No quiero hablar hoy. No, no ando con nadie, no estoy en nada con nadie”. Sin embargo, cuando le interrogaron sobre la mujer que lo acompañaba, L-Gante aclaró: “Es una amiga, es una amiga de hace tiempo”, dejando así abierta la puerta a la interpretación.

En el video también apareció el influencer Pablito Castillo, quien en tono humorístico comentó: “Soy la Pelo. Lo conozco yo de la grabación”. Luego, añadió: “Sí, es una bailarina de un videoclip”, generando aún más interés en los seguidores de L-Gante.

La dinámica entre los tres involucrados ha despertado la curiosidad del público, sobre todo después de que una de las mujeres revelara: “Es un amor, lo amo. Yo estaba en un boliche, estaba cagado y no llevé plata en toda la noche. Él me convidó a un trago, yo no compré nada en toda la noche. Me hizo subir al VIP porque yo no tenía plata para el VIP”. Sin embargo, L-Gante minimizó la historia diciendo: “No fue tan así como dice ella”, lo que dejó a sus fans en expectativa sobre esta nueva relación.

El cantante es conocido no solo por su música, sino también por sus sketches humorísticos donde colabora con otros artistas como Luck Ra y Paulo Londra. Este tipo de contenido ha logrado cautivar a una amplia audiencia en las redes sociales. Según comentó en sus recientes publicaciones, este video es solo el primero de muchos que planea compartir en los próximos días, manteniendo a sus seguidores ansiosos por más detalles.