El Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes condenó en el mediodía de hoy jueves a 3 años de prisión condicional al cantante de cumbia 420 Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, acusado de los delitos de amenazas y privación ilegal de la libertad contra un hombre y una mujer a mediados de 2023. El tribunal fue integrado de manera unipersonal por el magistrado Ignacio Racca. En el proceso, L-Gante fue acompañado en su defensa por el destituido fiscal sanisidrense Claudio Scapolán, acusado este último año en un juicio político de fraguar un procedimiento narco de media tonelada de cocaína, una presencia que llamó sumamente la atención de la sala.

Antes de dar el veredicto, el juez Racca aseguró: “Voy a hablar sobre las razones de la decisión que tomé. Me interesa que queden claro los motivos. Pido silencio hasta el final. Si esto no se respeta, voy a desalojar la sala”. “Es muy común que nos encontremos con un caso como el que nos encontramos hoy, distintas hipótesis, distintos hechos. No podemos investigar eternamente”, continuó: “Hay una diferencia entre creer y aceptar. Hay ciertas proposiciones que se dieron por acreditadas, otras no... Es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente”.

El pasado 18 de octubre se desarrollaron los alegatos; oportunidad en la que la fiscalía solicitó 7 años de cárcel para el músico. Por su parte, la defensa pidió la absolución. ““Soy una persona inocente y estoy en esta sala de juicio porque no quise poner dinero”, dijo L-Gante sobre el final de la audiencia, cuando ejerció el derecho a decir sus últimas palabras antes del veredicto.

Luego, agregó: “Estoy muy enojado por esta situación, por haber llegado hasta acá y tener que hacer estas cosas”. Por uno de los hechos, Valenzuela pasó varias semanas detenido en la DDI de Quilmes.

El fiscal de juicio Adrián Landini, que pidió una pena de siete años de prisión, acusó a L-Gante en el marco de dos expedientes. El principal es por el delito de amenazas, privación ilegítima de la libertad y encubrimiento, además de la tenencia de 40 supuestos gramos de marihuana, en una secuencia ocurrida a la salida de una discoteca en la zona oeste, por el que estuvo detenido el año pasado casi tres meses. El juez habló de “testigos mendaces” en el proceso que podrían ser acusados de falso testimonio. Por otra parte, habló de “contexto” como la salida de una discoteca, una madrugada con consumo de alcohol. El juez eliminó el agravante del uso de arma original en el caso. También, la acusación de privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, mantuvo la acusación de amenazas. La imputación por tenencia de drogas tampoco prosperó.

Por otra parte, L-Gante enfrentó otra causa anterior a la principal también en este juicio. En este caso, fue acusado de amenazas agravadas, lesiones leves y daños a la camioneta de una de las víctimas. En este caso, Valenzuela dijo: “Te voy a matar. Estás marcada”.

“El autor sabe que está amedrentando y elige hacerlo”, aseguró el juez Racca. Por este hecho, sí fue condenado.