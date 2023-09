L-Gante pasó meses de incertidumbre dentro de la DDI de Quilmes, en donde fue detenido por privación ilegítima de la libertad.

Por este motivo, dio una nota en la que contó algunos detalles de su estadía con los demás presos.

Justamente, el cantante asistió al programa Poco Correctos junto a su abogado Diego Storto, por lo que el Chino Leunis le consultó: “La fantasía que uno tiene de lo que es ir preso, yo creo que duro tres minutos, me muero de miedo.¿Tuviste miedo en algún momento, vino la clásica apretada del principio, para marcar territorio, qué onda, cómo es eso?”

Ante esta cuestión, contestó que los policías le advertían: “No digas nada, no hables nada”, en referencia a que trate de tener un bajo perfil en presencia con los demás reclusos. Sin embargo, ellos ya se habían enterado de su situación: “Ni bien hice un paso, ya gritaban todos ‘eh L-Gante, mirá que ya sabemos que estás acá’. Uy, digo, pensaba, ‘¿con quién me pondrán?’”.

Allí le insistieron para saber si lo invadió el temor alguna vez y argumentó: “Estuve bastante entrenado en esto, no de pelear, de lucha cuerpo a cuerpo, sino de que me metía en las peores villas, hasta de países que ni conozco, y que también corro riesgos de que no me conozcan a mí”.

En ese sentido, agregó: “Entonces acá, que estoy en mi país y todos me conocen, tenía esa tranquilidad”.

L-Gante contó cómo está su relación con Tamara Báez

Por otro lado, el referente de la cumbia 420 contó cómo está su vínculo con Tamara Báez, quien estuvo presente en los alrededores de Quilmes para brindarle apoyo.

“Nos llevamos bien. No hubo reconciliación ni nada. Todo neutro, todo como tiene que ser. Manteniendo la palabra de que estoy soltero”, sentenció.

En cuanto a su relación con su hija Jamaica, L-Gante relató: “Cada vez nos estamos llevando mejor. Me entiende. Antes se me complicaba un poquito porque, cuando sos papá, estás separado de la mamá y te quedás con la beba sola que es muy chiquita, se me complicaba mal, pero ahora te dice todo ‘sí’, ‘no’, ‘miedo’, ‘agua’, ‘cuidado’”.