Este domingo en Infama (América TV), Laura Ubfal lanzó una información que sacudió el mundo del espectáculo cuando reveló que L-Gante habría sido víctima de un presunto atentado en su domicilio ubicado en un barrio privado de Canning.

Según relató la periodista, el artista llegó a su casa y se encontró con un panorama devastador. “L-Gante perdió todo. No hubo fuego, pero había humo, los dos pisos estaban destruidos, todo negro. Nadie entiende nada”, detalló. “¿Bomba o brujería?”, se preguntó Ubfal en tono enigmático, dejando entrever que el cantante sospecha de un ataque intencional. “Cree que alguien se lo hizo”, remarcó.

La situación generó aún más confusión porque el propio L-Gante había hecho un posteo en sus redes refiriéndose al hecho. “Ayer a las seis de la tarde subió un texto diciendo que había perdido todo, que el fuego… pero a los cinco minutos lo borró”, explicó Ubfal.

Este extraño episodio ocurre en medio de una semana agitada para el referente de la cumbia 420, quien recientemente firmó un acuerdo de cuota alimentaria con su expareja Tamara Báez, madre de su hija Jamaica.

La firma del documento legal se dio en una escena por demás llamativa e impensada, de noche, en plena calle, sobre el capot de un auto, rodeado por su abogado y parte de su entorno.

El supuesto ataque a su hogar vuelve a dejar a L-Gante en el centro de la atención, esta vez por un hecho que, hasta el momento, sigue envuelto de interrogantes.