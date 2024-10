A cuatro días del inicio de Bake Off Famosos (Telefe), este jueves 3 de octubre, Wanda Nara, el jurado y los participantes del ciclo fueron sorprendidos por Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, a quien la conductora presentó como “su mejor amigo”.

La relación entre la mediática y el referente de la Cumbia 420 siempre estuvo inconclusa. Algunos aseguran que mientras ella estaba separada de Mauro Icardi, y en medio de la colaboración musical que hicieron, tuvieron un breve romance; mientras que otros lo niegan. Sin embargo, los dos decidieron terminar con las especulaciones y rompieron el silencio.

Todo comenzó la noche del jueves, cuando la conductora le dio el pie a los jurados, Christophe Krywonis, Damián Betular y Maru Botana, para que presentaran el desafío. Mientras el estudio desbordaba de corazones rojos, explicaron que la torta red velvet eran lo que tenían que preparar. Pero antes de que el tiempo comenzara a correr, la empresaria sorprendió a todos con un anuncio.

“Yo invité a un amigo, que hablando un poco del amor y del desamor, estuvimos siempre en las buenas y en las malas. Y nada, quiero que me acompañe, como me voy a quedar sola”, introdujo Wanda y el artista ingresó. Una vez que saludó, ella vio que Betular estaba extraño, por lo que preguntó: “¿Qué pasa, Betu? Estás como en shock”. A lo que el pastelero contestó: “No, que me alegra que tengas compañía”.

Suelto, el músico la abrazó, la miró y le dijo: “¿Hace rato no nos mostramos juntos, no?”. Acto seguido, Vero Lozano, una de las concursantes, quiso saber si eran novios o si lo habían sido. “Lo voy a contar”, sostuvo la empresaria y empezó: “Nos conocimos en una publicidad, él no le quiso cobrar a la empresa, después yo le devolví el favor participando en un videoclip y quedó muy buena amistad”.

Y siguió: “Un día, como en todas las historias lindas, hubo una situación que a mí me dolió mucho y nos dejamos de hablar y de ver”. Ante la duda de todos, ella explicó: “Una fotito que se sacó con una persona muy famosa (...) A mí me pareció una traición a la relación y nos dejamos de hablar”.

Los dichos de Wanda sobre la otra persona dieron a entender que se trataba de la China Suárez, la tercera en discordia en la primera separación que transitó con Icardi, el padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella. Después de que ella realizara la colaboración musical, la ex Casi Ángeles también participó de una canción junto al joven de 24 años.

L-Gante y el beso con Andrea del Boca

Aunque todos esperaban que L-Gante y la mayor de las hermanas Nara se dieran un beso en frente a cámara, el artista terminó besando a Andrea del Boca por pedido de la conductora, quien le preguntó cómo veía a su amigo en la piel de galán de telenovela.