Elba Marcovecchio, abogada defensora de Mauro Icardi, rompió el silencio y fue contundente en sus declaraciones contra Wanda Nara. La letrada respondió a un mensaje que la mediática compartió días atrás, donde anticipaba que revelaría información comprometedora sobre "una abogada". Aunque Nara no la nombró directamente, Marcovecchio no dudó en responder: "Hacete cargo, vas a hablar de mí".

Durante su descargo, la abogada calificó las insinuaciones de Wanda como “una amenaza cuasi mafiosa” y aseguró que la mediática no tiene absolutamente nada en su contra. “Me parece terrible que meta a las chicas en este entuerto. Cerré la mediación y ahora accionaré legalmente”, afirmó, haciendo referencia a las hijas que Icardi tiene con Nara y que, según ella, están siendo afectadas por el conflicto.

Marcovecchio también se refirió a una frase de Nara en la que se aludía a su “ex marido”, lo que consideró una agresión directa e insensible. “Jorge no es mi ex marido, soy viuda. Es horrible tener que poner eso en un acta notarial. Las mujeres que atravesaron lo mismo me van a entender”, dijo con firmeza.

La abogada no se guardó críticas y aseguró que Wanda busca interferir en su labor profesional como defensora de Icardi. "Está tratando de que deje su defensa, igual que hizo con otras mujeres en su entorno, como Eugenia 'La China' Suárez. A los hombres no los ataca así, con esta violencia", apuntó. También denunció que desde hace casi dos semanas, el futbolista no puede ver ni hablar con sus hijas, situación que tildó de injusta y perjudicial para ellas.