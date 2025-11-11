Mauro Icardi fue hasta el colegio de las hijas para reencontrarse con ellas luego de más de 150 días alejados. El jugador llegó minutos después de las 14 horas y no lo hizo acompañado por su pareja, Eugenia "La China" Suárez.

Según informaron en Intrusos, la actriz en ese horario estaba participando de un evento al que fue invitada. Además, este miércoles por la mañana será entrevistada en el streaming Luzu.

El jugador fue con su abogada, Elba Marcovecchio, y no frenó para hablar con la prensa que esperaba ansiosa su llegada desde las primeras horas de la mañana.

Según informaron en Puro Show, antes de irse con Francesca e Isabella, Icardi se reuniría con la directora de la institución para hablar sobre las niñas y acordar algunas cuestiones para una mejor convivencia.

Antes de la llegada de Icardi al colegio , Wanda se mostró muy esperanzada por este encuentro y contenta con la idea de que sus hijas pasen entre 4 y 5 días a solas con su papá.

En un escrito que presentó a la Justicia, la conductora de MasterChef Celebrity pidió expresamente que las nenas no tengan contacto con la China Suárez, que vino a la Argentina para promocionar su nueva serie Hija del fuego, que se verá por Disney+.

Minutos antes de las 15 horas, Icardi se retiró con las niñas y fue Elba Marcovecchio la que habló con la prensa: “Fue todo hermoso. Mauro es un excelente padre. Es un momento para el cual estuvimos trabajando mucho, es un día muy esperado. El reclamo de alimentos está suficientemente garantizado”.