Estudiantes de La Plata recibió una dura sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA como consecuencia del gesto del plantel —darle la espalda durante el pasillo de reconocimiento a Rosario Central— decidido tras la controversia por la designación del “campeón de Liga”. La medida más resonante afecta al presidente Juan Sebastián Verón: seis meses de suspensión “para toda actividad relacionada con el fútbol”. Además, varios jugadores fueron sancionados con dos fechas de suspensión (a cumplirse en el próximo torneo en que participe el club), el capitán Santiago Núñez tiene prohibido ejercer la capitanía por tres meses y al club se le impuso una multa equivalente a 4.000 entradas.

El fallo se apoya —según la resolución publicada— en el incumplimiento del protocolo que regula ese tipo de pasillos de homenaje y en las constancias del informe arbitral. La AFA argumentó que el Boletín Nº 6625, el instrumento que establece el protocolo, tiene fecha del 12 de febrero de 2025 y forma parte de la numeración correlativa de boletines oficiales, por lo que no podría haber sido alterado.

Qué respondió Estudiantes

La Comisión Directiva del club emitió un comunicado público en el que manifestó su “respaldo absoluto” a Verón, a Núñez y al plantel, y anunció que está analizando la sanción para presentar los recursos que correspondan ante el Tribunal de Apelaciones de la AFA (y, eventualmente, ante instancias internacionales como el TAS). En el comunicado el club adelantó que ya trabaja en la apelación y puso énfasis en la defensa de los intereses institucionales y de los integrantes del plantel.

En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los…

Por qué se sospecha que el documento de la AFA podría ser falso

A las horas del episodio surgió en redes sociales y en medios una acusación técnica: el Boletín Nº 6625 publicado por la AFA —el PDF que regula el pasillo y que la AFA exhibe como fechado el 12/02/2025— tendría metadatos que indicarían una creación mucho más reciente, justamente el 23 de noviembre de 2025, en plena disputa entre Estudiantes y Rosario Central. Esa inconsistencia técnica fue difundida por usuarios en X y replicada por varios medios, lo que derivó en la etiqueta mediática “PDF Gate”.

Los elementos que alimentan la sospecha y que se vienen citando son, entre otros, los siguientes:

Los metadatos del archivo PDF original, según quien los analizó, registraban una fecha de creación correspondiente al 23 de noviembre y no al 12 de febrero.

Todo indicaría que el PDF fue creado durante el partido del Pincha y el Canalla

Se mencionó además que el PDF habría sido creado con una versión de la biblioteca de Adobe (Adobe PDF Library 25.1.201) que, según especialistas, sólo estuvo disponible desde septiembre de 2025, lo que no cuadraría con una supuesta emisión en febrero.

PDF está hecho con la versión 25.1.201 de Adobe PDF library, lanzada en septiembre de este año

·Tras las denuncias públicas, fuentes y usuarios señalaron que la AFA subió una segunda versión del PDF con metadatos modificados; no obstante, afirman que los registros del servidor conservaron una fecha de modificación correspondiendo a fines de noviembre, lo que reforzaría las dudas sobre la cronología real del archivo.

Todo indicaría que la modificación del PDF se realizó este lunes

Frente a estas acusaciones, la AFA negó cualquier manipulación y defendió la validez y correlatividad de sus boletines oficiales, además de sostener que la numeración y las fechas publicadas encuadran con el archivo de resoluciones del Comité Ejecutivo. Esa respuesta institucional no logró, al menos en lo inmediato, apagar la controversia pública ni las críticas por la presunta incoherencia en los metadatos.

Qué pruebas hay y hasta dónde llegan

Las “pruebas” que se difundieron públicamente hasta ahora —y que han sido citadas por medios— son análisis de metadatos del archivo PDF y rastros de fechas en los servidores que alojaron el documento. Esos elementos técnicos son indicios que suelen justificar una pericia informática más formal: la lectura de metadatos no siempre explica por qué hay una discrepancia (puede deberse a un error de publicación, a manipulación deliberada o a un proceso técnico del servidor), por eso distintos medios consignan que hay peritos informáticos y especialistas que piden una investigación ordenada y transparente para determinar si hubo alteración, cuándo y por quién.

Cómo impacta esto en la situación general

1. Legitimidad del procedimiento disciplinario: si se comprobara que el documento que ampara la sanción fue creado o modificado tras el hecho, la base jurídica del castigo podría verse debilitada y abriría un camino sólido para la apelación de Estudiantes. Eso explicaría la intención del club de agotar recursos internos y, de no prosperar, recurrir a instancias externas.

2. Costado institucional y político: la polémica suma tensión entre clubes, la AFA y sectores del fútbol —además del ruido público y político—, porque pone en debate no sólo la conducta del plantel sino la transparencia en la administración del fútbol argentino. La discusión ya escaló a declaraciones de dirigentes y figuras públicas en redes.

3. Posible efecto sobre las sanciones a los jugadores: Infobae consignó que las suspensiones a los futbolistas se computarán en el próximo torneo y que podría existir una amnistía antes de su aplicación efectiva (una posibilidad que, de ocurrir, no alcanzaría a la sanción de Verón). En este contexto, si la fundamentación documental se debilitara, la AFA podría verse presionada a revisar montos y plazos.

4. Necesidad de peritaje técnico independiente: los indicios técnicos (metadatos, versión de la librería PDF, registros de servidor) son argumentos que requieren confirmación pericial. En ausencia de una auditoría informática pública y aceptada por las partes, la controversia seguirá viva y con alto impacto mediático.